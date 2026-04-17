Gustavo Petro salió en defensa de uno de sus exministros que salió de la cárcel: aguda crítica en X molestó al presidente

Desde España, donde avanza en una agenda internacional, el presidente de la República, Gustavo Petro, no dejó pasar una crítica que recibió uno de sus exministros que recientemente salió de la cárcel.

Se trata del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien se encuentra procesado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y recobró su libertad por vencimiento de términos, luego de una determinación que profirió el Tribunal Superior de Bogotá.

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Pero el mensaje que molestó a Gustavo Petro fue publicado en X y habla de la reaparición de Bonilla en un foro de la Universidad Nacional: “Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, anoche reapareció en un foro en la Universidad Nacional y dijo a los cuatro vientos: ‘El Banco de la República ha perdido la credibilidad’. Bonilla acaba de salir de la cárcel por haber comprado el Congreso y sale a dar cátedra. ¡Qué tal!"

Ante ese cuestionamiento, el jefe de Estado expresó: “Tienen que coger un profesor de economía preso para intentar acallar el pensamiento alternativo en economía: es por esto que cogieron preso al profesor Ricardo Bonilla”.

En una pasada audiencia, la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Isabel Álvarez Fernández, explicó que la norma en principio da 60 días para presentar la acusación, pero, en este caso, al tratarse de tres delitos y un tema de connotación nacional, se amplía el plazo a 120 días. Sin embargo, la Fiscalía no cumplió ninguno.

Cabe señalar que el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sigue vinculado al proceso por el escándalo del saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.

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Pero sobre el caso del vencimiento de términos, la Fiscalía radicó el escrito de acusación en la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, más de una hora después de iniciada la audiencia, la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá decidió conceder la libertad del exfuncionario del Gobierno del presidente Gustavo Petro.