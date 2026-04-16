Fuerte choque entre Gustavo Petro e Iván Duque por el “deterioro” del sistema de salud: este fue el cruce de mensajes

Se agudiza la relación entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exmandatario Iván Duque. En esta ocasión se registró un fuerte choque entre ambos por la pandemia que vivió Colombia del covid.

Petro respondió a través de su cuenta personal de X a un video que publicó Duque, en el que habló sobre el manejo de la pandemia que hizo su Gobierno y la alerta que encendió sobre el actual “deterioro” en el sistema de salud en la administración de Petro.

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“Usted respondió al COVID-19 con el sistema de salud mercantil que estableció la ley 100, pero debió ahí mismo reformarla por usted mismo; tenía la facultad para hacerlo y no lo hizo. Terminó entregando casi 10 billones de pesos de la riqueza nacional a los dueños privados de la EPS”, indicó el jefe de Estado.

La postura de Petro se dio por una declaración que dio el expresidente Duque, en la que detalló cómo logró fortalecer la salud a pesar del reto de la pandemia: “Y tan importante fue la evolución del sistema que cuando tuvimos que enfrentarnos al COVID-19 en nuestro país, con las reglas del sistema, con la estructura del sistema de salud, pudimos triplicar las unidades de cuidado intensivo. Pudimos garantizar que ningún colombiano se quedara sin atención médica; pudimos ser líderes en el proceso de vacunación en velocidad y en calidad”.

“Pudimos también garantizar que en nuestro país se pudieran ir saldando deudas acumuladas en el sistema a través de los esquemas de punto final y cumpliendo también una promesa que hicimos en su momento y era que las EPS de mala calidad se liquidarían, pero se liquidarían permitiendo una distribución de quienes estaban bajo la cobertura de esas EPS en todos los operadores del sistema, garantizando también la atención y el suministro adecuado de medicamentos”, recalcó Duque.

Además del video que compartió Duque, también escribió en su cuenta de X: “Cuando nos correspondió enfrentar la pandemia del COVID-19, lo hicimos con el sistema de salud que tenía Colombia para responder a ese desafío global. Hoy vemos cómo ese sistema lo han venido deteriorando”.

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No es la primera vez que se presenta un roce entre el presidente y el exmandatario, ya que también han chocado por varias políticas públicas del Gobierno actual.