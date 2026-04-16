Desde España, Gustavo Petro arremetió contra el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar: “No insulte”

Avanza la agenda internacional del presidente de la República, Gustavo Petro, en España, donde se encuentra en Barcelona para participar en la Cumbre en Defensa de la Democracia.

Desde ese país europeo, el mandatario colombiano respondió al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, quien en una declaración pidió al Gobierno respeto por las mujeres que hacen parte de la junta directiva del banco emisor.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, cuestiona al Gobierno Petro tras llamar “genocida” a una codirectora

“Le quiero pedir, gerente del Banco de la República, que baje los ánimos contra el pueblo colombiano. Es una agresión subir la tasa de interés de la manera que lo ha hecho. Se queja de que diga que ‘quienes ayudan a matar de hambre a un pueblo ayudan a un genocidio’. En la historia de los bloqueos económicos se han provocado genocidios, y los economistas que han ayudado a construir bloqueos han ayudado a genocidios”, expresó el jefe de Estado.

Y avanzó en un mensaje que publicó en su cuenta de X: “A mi Gobierno lo han querido bloquear desde diversas instancias, como a la Grecia de Siriza. Lo hizo la comisión económica del Senado, dirigida por Efraín Cepeda, hundiendo dos veces el proyecto de financiamiento del Estado y votando en contra de la reforma laboral, pensional y de salud. Por eso ahora se articula a Paloma, que hizo lo mismo”.

“Lo hizo la Corte Constitucional, dirigida por Ibáñez/Reyes, que aceptó todas las demandas de Paloma contra la reforma laboral, pensional y le ha hecho caso. Y lo mismo sucede con ustedes: la mayoría de la junta del Banco de la República, que cuenta con la hija de la jefa de campaña de Paloma y exministra de Duque, hace el voto que le da a usted mayoría”, recalcó Petro.

Sumado a ello, afirmó: “Usted, Villar, es protagonista de la política económica del señor Duque, a la que usted ayudó a hacer con el ministro de Hacienda Carrasquilla. Esa política elevó de manera sustancial el hambre en Colombia; la pobreza llegó a un 41 %. Usted lo mira muy bien en los cuadros estadísticos: le echan la culpa al COVID, pero los cuadros no mienten; el crecimiento del hambre y la pobreza fue paralelo al de la desigualdad social”.

“La política económica de Duque, y no el COVID, empobreció a la población colombiana, arruinó a la pequeña y mediana empresa y engordó, con dinero público, a los más ricos de este país. El erario fue entregado por billones en subsidios, como el pago por parte del Estado de las nóminas laborales a los más grandes empresarios del país, que son poco generadores de empleo por la intensidad del capital, o en la transferencia a dueños de EPS, o en el subsidio al precio de la gasolina sin retorno, mientras el subsidio a la energía eléctrica sí tenía retorno que debían pagar los usuarios. El enorme subsidio a los más ricos fue financiado por entes territoriales y por el empréstito a corto plazo del FMI”, avanzó el jefe de Estado en la publicación que hizo en sus redes sociales.

También dejó de presente: “No era con neoliberalismo que había que manejar una crisis de la humanidad como la del COVID; le pedí a usted que hiciera lo mismo que EE. UU., pero eso le rebota. Leonardo, usted coordinó una política económica que elevó el hambre y la desigualdad social en Colombia; que no esté de acuerdo con mi política económica lo entiendo, porque es contraria a Duque y, por tanto, a mis oponentes. Efraín Cepeda, Paloma y a usted, Villar, les digo que debieron respetar el mandato popular que ordenó el cambio de política económica”.

“Usted no es autónomo del pueblo, como ahora no es autónomo de los banqueros y dueños de títulos de deuda pública; le acrecienta sus utilidades con dineros del pueblo colombiano. Baje los ánimos contra el pueblo. Respeto su defensa a sus compañeras de junta con altos salarios, pero no insulte ni se burle de las millones de madres que trabajan para dar comida a sus hijos”, subrayó.

Concluyó: “Usted le bajó el salario real a las mujeres y lo sabe. Subir la tasa de interés es también subir el precio de las mercancías, a partir de la lucha distributiva del ingreso de la que hablaba Piero Sraffa. Los grupos oligopólicos, que dominan la economía colombiana, pueden trasladar el aumento de sus costos a los precios de las mercancías; así trasladan el costo financiero que les aumentó por su política, Leonardo”.

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“Le solicito, como presidente de la República elegido por once millones y medio de colombianos, coordinar la política económica con el Gobierno, como ordena la Constitución, y priorizar ahora el empleo y la producción, sobre todo de alimentos, para bajar la tasa de inflación y hacer crecer la riqueza nacional y el empleo. El pueblo de Colombia no eligió en el año 2022 la política económica de Duque y espero no lo vuelva a hacer”, puntualizó el mandatario colombiano.