El presidente Petro no pierde oportunidad para continuar su ataque frontal a la junta del Banco de la República que, en su más reciente reunión, volvió a subir las tasas de interés de referencia en 100 puntos básicos, acumulando 200 en lo que va del año, dejándolas así en un 11,25 %.

En el consejo de ministros del lunes 13 de abril, el mandatario volvió a referirse al Banco de la República y, esta vez, a una codirectora en específico que ahora no sería Olga Lucía Acosta, a quien también ha criticado, pese a que él mismo aceptó su nombramiento, por recomendación del entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

En la reunión del equipo directivo que rige la política monetaria del país, de la que se retiró el ministro de Hacienda, Germán Ávila, por no compartir la decisión, la votación revelada fue la siguiente: cuatro votos por el incremento de 100 puntos básicos; dos por una reducción de 50 puntos y un voto por mantenerlas estables. Es decir, la votación cambió frente a la anterior reunión del equipo directivo del emisor.

Es tradicional que el voto en la junta directiva del Banco de la República sea secreto. Sin embargo, en su intervención en el consejo de ministros, Petro dio señales demasiado claras sobre la codirectora a la que se estaba refiriendo.

“La mujer de la junta del Banco de la República que era del EPL. Fue más marxista que yo; ahora es fascista”.

Tasas de interés del Banco de la República

Por descarte, se estaría refiriendo a Laura Moisá, quien sería la que habría votado de manera solitaria, distinto a sus posiciones anteriores en la junta, por el mantenimiento de las tasas quietas, reduciendo así aún más el contrapeso entre los miembros del equipo que configuran la mayoría y terminan imponiéndose en la decisión de subir las tasas de interés.

Durante la referencia que Petro hizo de la junta directiva del Banco de la República, insistió en que la decisión la habrían tomado por venganza, ante la decisión del Gobierno de subirle los ingresos a los pobres (con el salario mínimo), manifestó.

“Esto no es economía, es sectarismo”, dijo el mandatario, que en todo momento se refirió a lo que había hecho la junta como “una burrada”.