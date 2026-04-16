Famosa multinacional de distribución de vehículos nombra nuevo líder para América Latina

Con más de 26 años de trayectoria en la compañía, Jorge González llegará ahora a liderar el capítulo regional de Astara en América Latina, en reemplazo de José Saval, quien asumirá otro rol en la famosa compañía.

Así, González, quien venía desempeñándose en diversas posiciones dentro de la empresa que tiene más de 50 años, será ahora el líder de la operación en Latinoamérica, conduciendo el negocio que la compañía global tiene en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Perú.

El nuevo Chief Operating Officer, COO para Latinoamérica, de Astara, asumirá el cargo a partir de abril, con el reto de seguir fortaleciendo el crecimiento del negocio, acelerar la coordinación regional y consolidar una gestión cada vez más integrada, ágil y eficiente.

La multinacional del sector automotor registró ingresos por 5.000 millones de euros y comercializó 220.000 vehículos nuevos a nivel global, apoyada en una red internacional de distribución y en el desarrollo de herramientas tecnológicas orientadas a optimizar la gestión de inventarios, canales comerciales y servicios asociados al vehículo.

Desde 2010, la compañía opera en Colombia y se mueve en el sector importador a través de diez marcas automotrices como Fiat, Hyundai, Jeep, JMC, JMEV, Opel, Peugeot, RAM, Volvo y Zeekr.

En Colombia distribuye vehículos de carga y de pasajeros, pero también tiene vehículos eléctricos y del segmento de lujo.