Gustavo Petro reaccionó al fallo del Consejo de Estado sobre sus alocuciones: “Algún día”

Este jueves 16 de abril, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció por el fallo del Consejo de Estado que dejó en firme la medida de limitar las alocuciones del mandatario colombiano.

En varias ocasiones el jefe de Estado ha expresado que ese tipo de decisiones lo que generan es una censura a su libertad de expresión y de comunicarse con el país.

Nueva derrota para el Gobierno Petro: dejan en firme fallo que limitó alocuciones presidenciales

Frente a esa reciente determinación del alto tribunal, el presidente Gustavo Petro rechazó ese fallo al manifestar que se frena el “derecho de la ciudadanía a la pluralidad informativa”.

“El Consejo de Estado frenó el derecho de la ciudadanía a la pluralidad informativa y a conocer de los asuntos públicos y sin intermediarios interesados en negocios. Algún día habrá una justicia progresista que le haga honor al Estado social de derecho y no a los dueños de RCN y Caracol”, manifestó el jefe de Estado a través de su cuenta de X.

La decisión judicial que lo molestó la conoció en primicia SEMANA y fue emanada de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que afectó las pretensiones de la Presidencia de la República, el Sistema de Medios Públicos (RTVC) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) contra el fallo que ordenó tomar medidas para regular el uso de las alocuciones presidenciales.

El Consejo de Estado rechazó las impugnaciones presentadas por entidades y el presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la sentencia que detectó un uso inadecuado de las alocuciones por falta de justificación de los temas tratados, la frecuencia, la reiteración y la duración de las intervenciones.

Pero también se han conocido otras voces; es el caso de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, entidad que alegó que la decisión del alto tribunal se dio a partir de una tutela improcedente que creó nuevas funciones a las entidades públicas, desconoció las funciones de la entidad y afectó la constitucionalidad de las órdenes impartidas en la sentencia de tutela.

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El presidente Petro arremetió contra la medida de limitar sus alocuciones del Consejo de Estado hace varios meses. “Así es, el Consejo de Estado quiere dar su golpe de Estado: censurar al presidente”.

Finalmente, el Consejo de Estado dejó claro en su determinación final: “Una vez verificados los requisitos de procedencia, confirmará el fallo de primera instancia que concedió el amparo del derecho fundamental a la información de los actores, habida cuenta de que las entidades accionadas desconocieron la garantía del pluralismo informativo, componente esencial del referido derecho”.