Uno de los presidentes que más ha utilizado el recurso de las alocuciones es el presidente Gustavo Petro. Así lo denunció el representante a la Cámara y cabeza de lista al Senado por el Centro Democrático, Andrés Forero.

“Según Dapre, en 3 años y 3 meses de gobierno, las alocuciones presidenciales de Gustavo Petro duraron 48 horas y 33 minutos. Las de sus antecesores, en 18 años, sumaron un total de 29 horas y 2 minutos. ¡Y el charlatán tiene el descaro de decir que lo censuran!”, criticó Forero.

El representante compartió una tabla en la que se detallan los minutos que han utilizado los últimos mandatarios. En el caso del expresidente Álvaro Uribe, realizó 20 alocuciones entre octubre de 2007 y agosto de 2010, con una duración total de 9 horas, 55 minutos y 33 segundos.

Por su parte, el expresidente Juan Manuel Santos hizo 91 alocuciones entre agosto de 2010 y agosto de 2018, que representaron 16 horas, 21 minutos y 18 segundos.

En el caso del expresidente Iván Duque, hizo 17 alocuciones entre agosto de 2018 y agosto de 2022, que gastó 2 horas, 45 minutos y 12 segundos.

Mientras que Petro, entre agosto de 2022 y octubre de 2025, hizo 61 alocuciones en las que gastó 48 horas, 33 minutos y 33 segundos.

El mandatario ha sido criticado por estas alocuciones, pues hay quienes consideran que se ha abusado de este recurso que antes era utilizado por el presidente de la República para hablarle a los colombianos cuando se trataba de un tema de urgencia o relevancia nacional.

El presidente Gustavo Petro ha hecho alocuciones previo a su consejo de ministros. Foto: Joel González - Presidencia de la República

De hecho, el Consejo de Estado le puso límites al mandatario para la realización de sus alocuciones y dispuso que estas sean supervisadas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). En las últimas horas, el alto tribunal le solicitó un informe a la CRC para que indique cómo se estaría cumpliendo ese fallo y si podría estarse presentando un posible desacato.

Por ejemplo, cada intervención debe estar debidamente justificada, aclarando que se trata de hechos urgentes y que esta práctica no debe ser habitual. A pesar de ello, prácticamente cada semana, previo al consejo de ministros —también televisado por los canales públicos—, Petro realiza una alocución sobre algún tema que en ese momento genera polémica. En ocasiones, este espacio es utilizado para responder a sus contradictores.

Por su parte, Petro ha dicho que supuestamente lo quieren censurar, por lo que considera que las restricciones impuestas irían en contra de sus derechos como presidente para comunicarse con los colombianos.