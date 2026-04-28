La Cancillería, a cargo de Rosa Yolanda Villavicencio, y la Imprenta Nacional, en cabeza de Viviana León, salieron en defensa del nuevo modelo de pasaportes que ya está funcionando en el país y que ha sido cuestionado por algunos sectores.

En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, señalaron que se garantizará la continuidad del servicio con el nuevo modelo, que finalizará su etapa de transición el próximo 30 de abril.

“No implica alteración alguna en la prestación de este servicio esencial, toda vez que el nuevo modelo de pasaportes se adelanta oportunamente en su etapa de transición, conforme a lo anunciado a la opinión pública a través de nuestros medios informativos”, dijeron desde la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que es la única entidad competente para la expedición de los pasaportes en el país, a través de sus oficinas, y descartó que otro operador esté autorizado para llevar a cabo estos trámites.

El Gobierno dijo que el proceso se adelanta con total normalidad. Foto: Cancillería / El País / Montaje: Semana

“Invitamos a la ciudadanía a realizar este trámite en la ciudad de Bogotá, en las sedes norte y centro, así como en los CADES habilitados, y en las 27 gobernaciones con las que el Ministerio tiene convenios vigentes para la expedición de pasaportes en el territorio nacional, así como en los consulados de Colombia en el exterior”, agregaron.

La Cancillería indicó que entre el 1 y el 26 de abril se han expedido 132.699 pasaportes y descartó que se pueda presentar una interrupción en el servicio.

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“La entidad ratifica su compromiso con la prestación continua, oportuna y de calidad del servicio de expedición de pasaportes, así como con el fortalecimiento permanente de sus capacidades operativas”, dijeron.

Por su parte, la gerente de la Imprenta, Viviana León, respondió a las dudas que se han generado sobre ese proceso. “En la Imprenta Nacional ya estamos personalizando pasaportes; es la primera etapa del convenio con Portugal y lo hacemos con trabajadores colombianos aquí en Bogotá”, dijo León.

Los nuevos pasaportes ya están siendo impresos. Foto: Colprensa

Asimismo, negó que se vayan a cambiar las oficinas donde se expedirán los pasaportes y aseguró que todo el proceso está centrado en la Cancillería. “Ellos enrolan, ellos entregan, Thomas Greg nunca entregó libretas, eso no cambia”, mencionó.

León afirmó que el pasaporte no tendrá un valor adicional. “El precio al ciudadano no va a cambiar”, señaló.

La gerente de la Imprenta agregó que la personalización se estaría realizando en la Imprenta con técnicos colombianos y negó que sean extranjeros. “El ciudadano no va a percibir la transición, va a tener el mismo servicio con un pasaporte nuevo y con mejoras significativas de calidad”, dijo.