La Sección de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia reconoció como víctima a la Cancillería en el proceso penal que cursa en contra del exministro Álvaro Leyva Durán.

Cancillería fue reconocida como víctima en el proceso contra el exministro Álvaro Leyva Durán por el caso de los pasaportes. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/S1rBp9sDu0 — Revista Semana (@RevistaSemana) April 23, 2026

Para el alto tribunal, los hechos por los que fue llamado a juicio el excanciller pudieron afectar directamente al Ministerio.

Leyva Durán, quien no se hizo presente en la diligencia, será acusado por los delitos de prevaricato por acción.

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