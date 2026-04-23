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Corte Suprema reconoce a la Cancillería como víctima en el proceso contra Álvaro Leyva Durán

El exministro será acusado por el delito de prevaricato por acción por el cuestionado contrato de los pasaportes.

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Redacción Semana
23 de abril de 2026 a las 3:24 p. m.
Para el alto tribunal, los hechos por los que fue llamado a juicio el excanciller Álvaro Leyva pudieron afectar directamente al Ministerio.
Para el alto tribunal, los hechos por los que fue llamado a juicio el excanciller Álvaro Leyva pudieron afectar directamente al Ministerio. Foto: SARGENTO DEL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA

La Sección de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia reconoció como víctima a la Cancillería en el proceso penal que cursa en contra del exministro Álvaro Leyva Durán.

Para el alto tribunal, los hechos por los que fue llamado a juicio el excanciller pudieron afectar directamente al Ministerio.

Leyva Durán, quien no se hizo presente en la diligencia, será acusado por los delitos de prevaricato por acción.

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