Suscribirse

Nación

Álvaro Leyva Durán no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por el lío de los pasaportes

El excanciller fue vinculado a un proceso penal por la cancelación “sin justa causa” del proceso de licitación para el contrato de los pasaportes.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 4:03 p. m.
Álvaro Leyva Durán
La Fiscalía General le imputó el delito de prevaricato por acción al excanciller Álvaro Leyva Durán. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

“Que quede absolutamente claro, no acepto ninguno de los cargos, absolutamente no”. De esta forma respondió el excanciller Álvaro Leyva Durán después de que la Fiscalía General le imputará cargos por los hechos que rodearon la cancelación del proceso de licitación para la emisión de los pasaportes.

El exministro de Relaciones Exteriores, quien asistió a la audiencia de forma virtual, pues se encuentra en Madrid (España), fue vinculado al proceso penal por el delito de prevaricato por acción, en calidad de autor en concurso homogéneo.

Durante la audiencia, que se extendió por dos horas, la fiscal del caso aseveró que sin un sustento o justificación el entonces canciller ordenó declarar desierto el proceso de licitación; situación que generó graves afectaciones.

Debido a esto, no dudó en señalar que Leyva Durán “actuó de manera caprichosa, tozuda y arbitraria”, puesto que no existieron razones para que se tomara la decisión de esa magnitud en medio del proceso de licitación.

Contexto: Álvaro Leyva vuelve a señalar a Petro ante EE. UU.: “Victimizarse como estrategia política es una vulgar degeneración del actuar público del presidente”

“Con este acto administrativo, doctor Leyva, usted vulneró por igual el numeral octavo del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, toda vez que actuó a su propio arbitrio, con desviación y abuso de poder. Poder que a usted se le había conferido en razón del cargo y de las funciones del ministro de Relaciones Exteriores”, enfatizó la delegada del ente investigador.

En su argumentación de la imputación, la fiscal reiteró que debido a la importancia del contrato para la expedición de los pasaportes, a Leyva le cabía la plena responsabilidad de evaluar todos los detalles del trámite licitatorio con el fin de evitar traumatismos y afectaciones a la ciudadanía.

YouTube video player

Sin embargo, por hechos que no son claros hasta la fecha, tomó la decisión de suspenderlo. Esto, para la fiscal, representó un claro “abuso del cargo” y una “desviación de poder”. Lo cual quedó más que en evidencia cuando, al poco tiempo, volvió a convocar el proceso.

“Ocurrió al reasumir la dirección de este proceso de licitación pública 001-2023 con la única finalidad de no acceder a la adjudicación del contrato al único proponente habilitado, especialmente porque la función de dirigir los procesos contractuales del Ministerio de Relaciones Exteriores y su rol rotatorio, así como la de suscribir los actos contractuales que se derivaron de estos, se encontraba en cabeza de su secretario general, quien ya le había advertido cómo y de qué forma se encontraba adelantado el proceso licitatorio”, indicó.

Contexto: Excanciller Álvaro Leyva fue destituido e inhabilitado durante 10 años por la Procuraduría por el caso de los pasaportes

A renglón seguido, expresó que no se tuvieron en cuenta las propuestas elevadas ni los pliegos de condiciones que muchos oferentes habían cumplido. “Usted (en referencia a Leyva Durán), de manera arbitraria, desconoció que sí existía un proponente adecuado con las condiciones para la adjudicación del proceso de contratación”.

Finalmente, advirtió que el entonces canciller habría actuado contrario al derecho y a los principios de transparencia al tomar esa decisión de fondo.

Álvaro Leyva Durán
Álvaro Leyva, canciller de la República. Bogotá, diciembre 13 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

“Sería el responsable de proferir varios actos administrativos contrarios a derecho en el contexto del proceso de licitación pública cuyo objeto fue ‘suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte; así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica’”, concluyó.

Por estos mismos hechos, la Procuraduría General sancionó con destitución e inhabilidad al excanciller por el término de diez años.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Florida reimpulsa restricción: la ley de DeSantis que limita redes sociales a menores vuelve a estar vigente

2. Impactante video: sicario se hizo pasar por cliente y mató a quemarropa al dueño de un restaurante en Barranquilla

3. Venezuela inicia el pago del Bono Complementario Familiar en diciembre: monto y cómo reclamar el beneficio

4. Los cinco posibles destinos de Luisa Agudelo para 2026: se confirmó la lista de equipos

5. ¿María Corina Machado contempla el “exilio”?: esto reveló su exjefa de campaña desde Oslo, un día antes de la entrega del Nobel

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Álvaro LeyvapasaportesFiscalía Cancillería

Noticias Destacadas

Ataque a un empresario en Barranquilla

Impactante video: sicario se hizo pasar por cliente y mató a quemarropa al dueño de un restaurante en Barranquilla

Redacción Nación
Masacre de San Luis

Esto se sabe del crimen de la patrullera asesinada cuando llevaba a su hijo al jardín en el Huila

Redacción Nación
Comisión Legal de Investigación y Acusación

Imágenes exclusivas: Así se registró la presentación de la denuncia contra el magistrado César Reyes por acoso laboral

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.