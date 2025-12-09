Quien fue mano derecha del presidente de la República, Gustavo Petro, el excanciller Álvaro Leyva Durán, ahora se sumará al listado de funcionarios del llamado gobierno del cambio con imputación de cargos en la Fiscalía General.

El excanciller terminó enredado en una investigación por las presuntas irregularidades en la selección, adjudicación y firma del multimillonario contrato para el suministro de pasaportes. Para la Fiscalía hay varios asuntos pendientes de resolver en esta investigación y que vinculan a Leyva Durán.

“La Fiscalía radicó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá solicitud de audiencia de imputación contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo”, señaló la Fiscalía.

Para la fiscal a cargo del proceso, la imputación de cargos, que será ante el Tribunal Superior de Bogotá, tendrá como propósito entregar a Álvaro Leyva Durán, todos los elementos materiales probatorios que advierten de su presunta relación con las irregularidades en el contrato.

“El exfuncionario sería el responsable de proferir varios actos administrativos contrarios a derecho en el contexto del proceso de licitación pública cuyo objeto fue “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes”, dijo el ente acusador.

La imputación de cargos de la Fiscalía señalará algunos puntos relevantes de la investigación, como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica, un escenario que dejó varias dudas en las inspecciones e indagaciones de los fiscales a cargo.

Los elementos de prueba recaudados por el ente acusador serán el sustento de la imputación de cargos en una audiencia que tendrá lugar en el Tribunal y que anticipa el inicio de un proceso formal para quien, en otro momento, estuvo tan cerca al presidente Gustavo Petro.