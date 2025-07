En medio de la novela que ha significado para el país la producción de los pasaportes en Colombia, que el presidente Gustavo Petro ha pretendido que no quede en manos de Thomas Greg & Sons, hay un episodio que hasta ahora ha pasado desapercibido.

Cuando Leyva estaba al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, el presidente Gustavo Petro insistió en que Thomas Greg no se podía ganar la licitación y, al final, el proceso se declaró. Por esos hechos, en primera instancia, la Procuraduría investigó y, posteriormente, sancionó a Leyva con una inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos.

Hoy algunos consideran que, de no haberse dado esa suspensión, no se estaría hablando de los contratiempos actuales, ya que esa nueva adjudicación se habría tenido que dar en abril de 2024 para superar la libre concurrencia y la pluralidad de oferentes y que la licitación no quedara en manos de Thomas Greg & Sons.