Contraloría alerta por convenio de pasaportes con Portugal; desde septiembre dejarían de estar disponibles

La Contraloría indica que aunque se celebraron los convenios entre la imprenta y el gobierno mencionado, aún no se supera la situación de riesgo frente a la prestación del servicio, pues se ha incumplido el cronograma planteado en el documento de estudios previos para la suscripción del memorando de entendimiento entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de Portugal.

“Se están modificando los compromisos del Memorando de Entendimiento, dejando en incertidumbre jurídica el cumplimiento de las estipulaciones de este documento y en particular lo relacionado con el aliado público extranjero, habida cuenta que, no se condiciona el tipo de aliado estratégico ni la modalidad de selección, con el que la INC puede suscribir contratos para la ejecución del modelo”, dice la Contraloría.