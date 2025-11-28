Suscribirse

Nación

Fiscalía imputará cargos contra el excanciller Álvaro Leyva por el multimillonario contrato de pasaportes

El ente acusador adelanta la investigación por presuntas irregularidades en la firma del millonario contrato, con el que se pretende reemplazar a Thomas Greg and Sons en la expedición de los documentos.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
28 de noviembre de 2025, 8:34 p. m.
Entrevista Alvaro Leyva ed 2166
Álvaro Leyva fue canciller del Gobierno Petro. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMAN

En el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía por las presuntas irregularidades en el trámite, adjudicación y firma del millonario contrato para el suministro de pasaportes, el ente acusador tomó la determinación de citar a imputación de cargos al excanciller Álvaro Leyva.

Contexto: Excanciller Álvaro Leyva fue destituido e inhabilitado durante 10 años por la Procuraduría por el caso de los pasaportes

Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que el exfuncionario del Gobierno del presidente Gustavo Petro habría incurrido en el delito de prevaricato por acción, luego de referir lo que considera actos administrativos contrarios al derecho en el proceso de licitación de ese millonario contrato.

“La Fiscalía radicó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá solicitud de audiencia de imputación contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo”, señaló la Fiscalía.

La fiscal a cargo del proceso solicitó la audiencia de imputación de cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá, con el propósito de entregar allí, al mismo Álvaro Leyva, los elementos materiales probatorios que advierten su presunta relación con los actos que se están investigando.

El exfuncionario sería el responsable de proferir varios actos administrativos contrarios al derecho en el contexto del proceso de licitación pública, cuyo objeto fue “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes”, dijo el ente acusador.

Contexto: Esta es la historia de la licitación que abrió Álvaro Leyva, y que suspendió Luis Gilberto Murillo, para la producción de pasaportes

Las irregularidades también estaban en lo que la Fiscalía llamó el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica. Los elementos de prueba recaudados por el ente acusador serán el sustento de la imputación de cargos en una audiencia que fijará el Tribunal en las próximas horas.

Álvaro Leyva y el documento que entregó en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara sobre Gustavo Petro.
Álvaro Leyva y el documento que entregó en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara sobre Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO/FOTO3: PRESIDENCIA.

Acatar la orden del presidente Gustavo Petro de cambiar la empresa con la cual se expedían los pasaportes, para sacar del camino a la firma Thomas Greg and Sons, le ha salido caro, y el mismo mandatario lo sacó del cargo, lo que generó duras tensiones en medio de las cuales Leyva a sido claro en las presuntas adicciones y “escapadas” de Petro en sus viajes internacionales.

Álvaro Leyva, en exclusiva con SEMANA

Leyva también fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación por 10 años para ejercer cargos públicos. El ente de control lo sancionó por declarar desierto el proceso de contratación por 600 mil millones de pesos que inicialmente se ganó Thomas Greg & Sons.

Después de esa declaración, al canciller también le tocó decretar una urgencia manifiesta para volver a contratar a la empresa multinacional con el fin que no se viera afectado el proceso de elaboración de pasaportes en Colombia. Todas esas acciones terminaron siendo investigadas disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presidente Trump decide otorgarle el perdón a un expresidente de Latinoamérica, tras ser condenado por narcotráfico

2. El jugador que está cotizado en cinco millones de dólares y podría llegar a Millonarios

3. Gustavo Petro dio inesperada respuesta sobre si Nicolás Maduro debería ser juzgado: “Como cualquiera de nosotros”

4. Así fue el rescate de los nueve mineros secuestrados por disidencias en Huila: tenían cadenas en cuello, manos y pies

5. Atlético Nacional, cerca de asegurar a un jugador extranjero para 2026: negocio resuena en México

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Álvaro Leyva DuránÁlvaro Leyva suspendidoÁlvaro LeyvapasaportesThomas Greg & Sons

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.