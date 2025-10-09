Suscribirse

Política

Álvaro Leyva vuelve a señalar a Petro ante EE. UU.: “Victimizarse como estrategia política es una vulgar degeneración del actuar público del presidente”

El excanciller interpuso su denuncia ante Pamela Bondi, fiscal general. Busca que sea revisada la intervención de Petro en el Times Square en la que pidió la sublevación de las fuerzas de Estados Unidos.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
9 de octubre de 2025, 5:47 p. m.
Entrevista Alvaro Leyva ed 2166
Álvaro Leyva, Gustavo Petro y el Palacio de Nariño. | Foto: SEMANA

El excanciller Álvaro Leyva volvió a agitar los ánimos de la Casa de Nariño con la emisión de una nueva denuncia contra el presidente Gustavo Petro, esta vez ante la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi.

Contexto: Álvaro Leyva denunció a Gustavo Petro en Estados Unidos: SEMANA anticipa los detalles de una acción que pide abrir un ‘indictment’ por cuatro delitos federales

A través de su cuenta en X, Leyva informó que radicó una denuncia en la que pide investigar “la intención y consecuencias” del discurso que Petro pronunció en plena calle de Nueva York con un megáfono, tras su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Según el exministro, Petro ya había abandonado el recinto de la ONU, único espacio con inmunidad diplomática y, por lo tanto, su intervención en vía pública estaría fuera de ese marco.

Contexto: Álvaro Leyva responde a la versión según la cual “buscó en Estados Unidos la complicidad de Trump para tumbar a Petro”; habla de un peritaje
Gustavo Petro anticipó esta semana que lo denunciarían en Estados Unidos. No habló de Leyva, pero hizo referencias al excanciller.
Gustavo Petro anticipó esta semana que lo denunciarían en Estados Unidos. No habló de Leyva, pero hizo referencias al excanciller. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“La estatura política de Gustavo Petro, dada su condición de cabeza del Estado colombiano, no le permite argüir ingenuidad ni inadvertencia sobre los alcances que habría de tener su irresponsable conducta”, escribió Leyva en el extenso comunicado.

El excanciller aseguró que esta nueva acción se suma a otra denuncia que presentó el pasado 25 de septiembre ante la misma autoridad estadounidense.

Contexto: “Nos tienen chuzados”: familia de Álvaro Leyva pregunta cómo Gustavo Petro sabía de la denuncia del excanciller en Estados Unidos
El presidente, Gustavo Petro, el 26 de septiembre de 2025 en Nueva York (Estados Unidos)
El presidente Gustavo Petro, el 26 de septiembre de 2025 en Nueva York (Estados Unidos). | Foto: Hugo Andrés Sierra - Presidencia de la República

“Sin duda, está atada (la nueva denuncia) a los hechos que puse en conocimiento de la alta funcionaria americana ya citada, señora Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos, contra el propio Gustavo Petro Urrego”, agregó en su escrito.

En su mensaje, Leyva fue más allá de los hechos de Times Square y lanzó duras críticas contra el jefe de Estado, a quien acusó de usar la victimización como estrategia política. “Victimizarse buscando solidaridad o piedad hacia sí mismo es una vulgar degeneración del actuar público”, afirmó.

La controversia tuvo efectos políticos inmediatos: tres cancilleres Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia.
La controversia tuvo efectos políticos inmediatos: tres cancilleres Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia. | Foto: SARGENTO DEL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA

El excanciller finalizó su escrito con una frase que desafía al presidente y que tiene el mismo tono de las cartas que ha publicado denunciando presuntas actuaciones reprochables del presidente en otros escenarios internacionales. “Que se me venga encima el imperio (lo buscado por usted), que de ello mucho alcanzo. Saco provecho. Una vergüenza”.

Leyva adelantó que en los próximos días hará público el documento oficial con los términos completos de su denuncia y que será enviada directamente al presidente Gustavo Petro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Es un crimen de lesa humanidad” Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras secuestro de misión médica Huila

2. Gustavo Petro y la Presidencia vulneraron el derecho a la información por uso indebido de alocuciones: Consejo de Estado

3. Donald Trump da detalles del acuerdo entre Israel y Hamás: confirma cuando serán liberados los secuestrados

4. Disney incrementa los precios de sus parques: descubra cuánto costará ahora su visita

5. Este es el único país de América Latina donde amanece en un océano y anochece en otro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Álvaro LeyvaGustavo PetroEstados Unidos

Noticias Destacadas

Entrevista Alvaro Leyva ed 2166

Álvaro Leyva vuelve a señalar a Petro ante EE. UU.: “Victimizarse como estrategia política es una vulgar degeneración del actuar público del presidente”

Redacción Semana
Araña libra una guerra a muerte por el poder y el control del tráfico de drogas con Iván Márquez, exjefe negociador de las Farc.

Gobierno Petro retira a Iván Márquez de la lista de negociadores de paz

Redacción Semana
Armando Benedetti.

“¿Será que el que le trajo ese reloj de Turquía a Benedetti es el Turco Hilsaca?”, le preguntan al ministro del Interior

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.