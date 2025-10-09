Álvaro Leyva vuelve a señalar a Petro ante EE. UU.: “Victimizarse como estrategia política es una vulgar degeneración del actuar público del presidente”

El excanciller Álvaro Leyva volvió a agitar los ánimos de la Casa de Nariño con la emisión de una nueva denuncia contra el presidente Gustavo Petro, esta vez ante la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi.

Ciudadanas, ciudadanos: Me permito informar que hoy, 9 de octubre, presenté un nuevo denuncio ante la Fiscal General de los Estados Unidos de América, @AGPamBondi (U.S. Departamento de Justicia), para que se investigue la intención y consecuencias de la arenga pública que el… — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) October 9, 2025

A través de su cuenta en X, Leyva informó que radicó una denuncia en la que pide investigar “la intención y consecuencias” del discurso que Petro pronunció en plena calle de Nueva York con un megáfono, tras su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Según el exministro, Petro ya había abandonado el recinto de la ONU, único espacio con inmunidad diplomática y, por lo tanto, su intervención en vía pública estaría fuera de ese marco.

Gustavo Petro anticipó esta semana que lo denunciarían en Estados Unidos. No habló de Leyva, pero hizo referencias al excanciller. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“La estatura política de Gustavo Petro, dada su condición de cabeza del Estado colombiano, no le permite argüir ingenuidad ni inadvertencia sobre los alcances que habría de tener su irresponsable conducta”, escribió Leyva en el extenso comunicado.

El excanciller aseguró que esta nueva acción se suma a otra denuncia que presentó el pasado 25 de septiembre ante la misma autoridad estadounidense.

El presidente Gustavo Petro, el 26 de septiembre de 2025 en Nueva York (Estados Unidos). | Foto: Hugo Andrés Sierra - Presidencia de la República

“Sin duda, está atada (la nueva denuncia) a los hechos que puse en conocimiento de la alta funcionaria americana ya citada, señora Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos, contra el propio Gustavo Petro Urrego”, agregó en su escrito.

En su mensaje, Leyva fue más allá de los hechos de Times Square y lanzó duras críticas contra el jefe de Estado, a quien acusó de usar la victimización como estrategia política. “Victimizarse buscando solidaridad o piedad hacia sí mismo es una vulgar degeneración del actuar público”, afirmó.

La controversia tuvo efectos políticos inmediatos: tres cancilleres Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia. | Foto: SARGENTO DEL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA

El excanciller finalizó su escrito con una frase que desafía al presidente y que tiene el mismo tono de las cartas que ha publicado denunciando presuntas actuaciones reprochables del presidente en otros escenarios internacionales. “Que se me venga encima el imperio (lo buscado por usted), que de ello mucho alcanzo. Saco provecho. Una vergüenza”.