Política

Coronel Soler lanza alerta sobre la JEP: “La presunción de inocencia está rota para miembros de la Fuerza Pública”

La Comisión Primera del Senado hizo seguimiento a la implementación del marco jurídico suscrito en el Acuerdo de Paz.

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Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 11:01 a. m.
Carlos Soler, coronel de la reserva activa del Ejército.
Carlos Soler, coronel de la reserva activa del Ejército. Foto: Guillermo Torres / Semana

La Comisión Primera del Senado desarrolló una audiencia para revisar el estado de avance y las condiciones para el cierre jurídico del conflicto armado en el marco de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Los congresistas que integran esa corporación escucharon a diferentes actores del conflicto armado para revisar sus versiones sobre el avance de la implementación del sistema jurídico para la paz.

El coronel de la reserva activa del Ejército Carlos Soler aseguró que es necesario reformar la JEP, mas no acabarla, porque los miembros de la Fuerza Pública están siendo “maltratados” por ese tribunal.

Comisión Primera Senado.
Comisión Primera Senado. Foto: Captura en pantalla transmisión Congreso

“Les están tirando a los lobos a los miembros de la Fuerza Pública cuando quienes se sometieron al proceso fueron los miembros de las Farc. Aquí el equilibrio no está dado. Nosotros decíamos que los informes de las ONG no estaban contrastados y lo que hicieron con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad fue que cogieron esos informes para convertirlos en libros con los que nos hacen imputaciones”, expresó el coronel Soler, quien fue director de Derechos Humanos del Ejército y del Ministerio de Defensa.

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Soler defendió que la JEP debe mantenerse en operación porque, de lo contrario, se estaría abriendo la puerta a la competencia de la Corte Penal Internacional para los casos relativos al conflicto armado en Colombia. No obstante, advirtió que, mientras los exmilitares son sometidos a audiencias públicas, los otros actores han tenido procesos de carácter privado.

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El coronel de la reserva activa advirtió que los miembros del Ejército han perdido oportunidades laborales por los antecedentes judiciales que se crearon en el marco de esos procesos. Esa situación, asegura, ha hecho que muchos tengan que buscar trabajo como mercenarios.

“La presunción de inocencia está rota cuando se trata de miembros de la Fuerza Pública. El derecho penal del enemigo se está aplicando con toda la gravedad del caso para todos los miembros de la Fuerza Pública por el solo hecho de haber tenido un uniforme”, sostuvo Soler.

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El firmante del Acuerdo de Paz Diego Tovar aseguró que algunas instancias jurídicas del Estado han tratado el acuerdo como “letra muerta”.

Tovar afirmó que lo pactado está siendo “reinterpretado” en un contexto en el que el mismo concepto de la paz está “perdiendo sentido”. El firmante también sostuvo que el estudio de los casos ha sido asimétrico.