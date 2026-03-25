Política

“Estamos ante una violencia estructural”: defensora Iris Marín habla del acoso sexual en medios de comunicación

La funcionaria dijo que 6 de cada 10 periodistas han vivido maltrato de género.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
25 de marzo de 2026, 6:32 a. m.
La defensora del Pueblo, Iris Marín.
La defensora del Pueblo, Iris Marín. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

En medio del boom mediático que han generado múltiples denuncias de supuestos acosos en contra de las mujeres de diferentes medios de comunicación, la defensora del Pueblo Iris Marín se refirió a estos hechos y dijo que no solo sucedería en las redacciones, sino que también pasaría en muchas instituciones públicas y hasta en la Rama Judicial.

La funcionaria reconoció la dificultad que tienen las mujeres para denunciar estos hechos y dijo que por eso muchas veces prefieren callar o alejarse de sus agresores.

Marín se refirió a las denuncias en contra de dos periodistas y presentadores de Noticias Caracol y reconoció los protocolos del medio de comunicación.

De otro lado, recordó la carta de 40 mujeres periodistas respaldando a una colega que denunció en 2019 al actual gerente de RTVC, Hollman Morris.

Política

CNE archiva proceso en contra de Abelardo de la Espriella por supuesta violencia política basada en género

Política

Alcaldes reclaman que no fueron escuchados por el Gobierno: “La conversación no ha sido la mejor”

Política

Petro anunció medidas tras tragedia en Putumayo y advirtió que había pedido el reemplazo de los aviones Hércules

Política

Miguel Uribe Londoño pide la renuncia de Augusto Rodríguez a la dirección de la Unidad Nacional de Protección

Política

Petro se refirió a la Segunda Marquetalia, revivió el “entrampamiento”, y calificó a Santrich y Márquez como “débiles mentales”

Política

¿Paloma o Abelardo para ganar en primera vuelta? Álvaro Uribe responde si alguno de los dos debe dejar su candidatura

Política

Nuevo rifirrafe entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda por magnicidio de Miguel Uribe Turbay que vinculan a la Segunda Marquetalia

Nación

Organizaciones humanitarias rechazan que las disidencias de Iván Mordisco prohíban el ingreso a sus territorios: “Vulnerabilidad”

Nación

Las razones por las que las disidencias de Iván Mordisco prohíben el ingreso a sus territorios a las misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo

Cali

Disidencias de las Farc prohíben a la ONU, OEA y Defensoría del Pueblo entrar a “sus territorios”: “Silencio cómplice”

Fiscalía abre investigación por casos de presunto acoso sexual en Caracol Televisión: habilitó correo para recibir información

Asimismo, resaltó la denuncia de la abogada y columnista Ana Bejarano sobre un caso de acoso que tuvo que vivir hace varios años por parte de un magistrado de la Corte Constitucional en una práctica denominada “judicantear”, lo que refleja que se trata de un hecho establecido que hace referencia a tener relaciones íntimas con las judicantes.

“Si esto ya tenía nombre propio, ¿es porque ya era reconocido y normalizado silenciosamente en el alto tribunal?”, cuestionó Marín.

Lunes, 23 de febrero de 2026
La defensora del Pueblo pidió que no se mire para el lado en estos casos y espacios laborales. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La defensora dijo que estos son solo algunos ejemplos, pero que la realidad de esta problemática sería más amplia. “El acoso sexual ocurre en instituciones, empresas, en medios de comunicación, en universidades, en espacios comunitarios y en lugares más cotidianos como el transporte público, el colegio, etcétera”, señaló la defensora del Pueblo.

Afirmó que se trataría de una violencia estructural que no define sectores ni niveles de poder, aunque reconoció que es más difícil enfrentarlo cuando la persona que ejerce el acoso es alguien poderoso.

“Erradicar esta violencia implica transformar las condiciones que la permiten, romper el silencio, desmontar la impunidad y garantizar que haya consecuencias”, afirmó la defensora.

Marín destacó las investigaciones de la campaña No es hora de callar y la Universidad de los Andes, que reconoce que 6 de cada 10 periodistas han vivido violencia de género en sus espacios laborales.

Lunes, 23 de febrero de 2026
Marín dijo que la Defensoría tiene una ruta de denuncia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Las mujeres no denuncian cuando los hechos ocurren sino cuando pueden porque denunciar implica riesgos a represalias, a perder el trabajo; muchas no denuncian por desconfianza en los mecanismos existentes o por temor a las consecuencias, denuncian cuando encuentran condiciones mínimas de seguridad y no solo físicas, sino emocionales”, aseguró la defensora del Pueblo.

Marín reconoció que denunciar muchas veces no es tan sencillo y que en ocasiones los familiares recomiendan alejarse porque la denuncia puede ser difícil y revictimizante.

“Preguntar por qué no hablaron antes no es una pregunta inocente, es una forma de deslegitimar a las víctimas y desestimar el silencio que permite que estas violencias continúen”, dijo.