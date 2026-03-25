En medio del boom mediático que han generado múltiples denuncias de supuestos acosos en contra de las mujeres de diferentes medios de comunicación, la defensora del Pueblo Iris Marín se refirió a estos hechos y dijo que no solo sucedería en las redacciones, sino que también pasaría en muchas instituciones públicas y hasta en la Rama Judicial.

La funcionaria reconoció la dificultad que tienen las mujeres para denunciar estos hechos y dijo que por eso muchas veces prefieren callar o alejarse de sus agresores.

Marín se refirió a las denuncias en contra de dos periodistas y presentadores de Noticias Caracol y reconoció los protocolos del medio de comunicación.

De otro lado, recordó la carta de 40 mujeres periodistas respaldando a una colega que denunció en 2019 al actual gerente de RTVC, Hollman Morris.

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Asimismo, resaltó la denuncia de la abogada y columnista Ana Bejarano sobre un caso de acoso que tuvo que vivir hace varios años por parte de un magistrado de la Corte Constitucional en una práctica denominada “judicantear”, lo que refleja que se trata de un hecho establecido que hace referencia a tener relaciones íntimas con las judicantes.

“Si esto ya tenía nombre propio, ¿es porque ya era reconocido y normalizado silenciosamente en el alto tribunal?”, cuestionó Marín.

La defensora del Pueblo pidió que no se mire para el lado en estos casos y espacios laborales. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La defensora dijo que estos son solo algunos ejemplos, pero que la realidad de esta problemática sería más amplia. “El acoso sexual ocurre en instituciones, empresas, en medios de comunicación, en universidades, en espacios comunitarios y en lugares más cotidianos como el transporte público, el colegio, etcétera”, señaló la defensora del Pueblo.

Afirmó que se trataría de una violencia estructural que no define sectores ni niveles de poder, aunque reconoció que es más difícil enfrentarlo cuando la persona que ejerce el acoso es alguien poderoso.

“Erradicar esta violencia implica transformar las condiciones que la permiten, romper el silencio, desmontar la impunidad y garantizar que haya consecuencias”, afirmó la defensora.

Marín destacó las investigaciones de la campaña No es hora de callar y la Universidad de los Andes, que reconoce que 6 de cada 10 periodistas han vivido violencia de género en sus espacios laborales.

Marín dijo que la Defensoría tiene una ruta de denuncia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Las mujeres no denuncian cuando los hechos ocurren sino cuando pueden porque denunciar implica riesgos a represalias, a perder el trabajo; muchas no denuncian por desconfianza en los mecanismos existentes o por temor a las consecuencias, denuncian cuando encuentran condiciones mínimas de seguridad y no solo físicas, sino emocionales”, aseguró la defensora del Pueblo.

Marín reconoció que denunciar muchas veces no es tan sencillo y que en ocasiones los familiares recomiendan alejarse porque la denuncia puede ser difícil y revictimizante.

“Preguntar por qué no hablaron antes no es una pregunta inocente, es una forma de deslegitimar a las víctimas y desestimar el silencio que permite que estas violencias continúen”, dijo.