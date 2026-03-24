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“Este es el episodio más doloroso en mis 14 años en Mañanas Blu”: Néstor Morales sobre presunto acoso sexual en Caracol Televisión

El periodista aseguró que conoce el inmenso dolor “que esto está causando a familias que conozco y quiero”, pero que lo único importante hoy son las víctimas.

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Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 7:07 a. m.
Néstor Morales en Blu Radio
Néstor Morales en Blu Radio Foto: Alejandro Acosta

El director de Mañanas Blu, Néstor Morales, hizo una pausa en su programa para hacer pública su reflexión por las acusaciones de acoso sexual que viven dos periodistas, presentadores de Caracol Televisión.

“Después de escuchar, debo decir que respeto y les creo a quienes se han atrevido a denunciar… Desde Blu Radio rechazamos de manera absoluta cualquier forma de acoso sexual, de violencia de género. En Caracol Televisión rechazamos de manera absoluta cualquier forma de acoso sexual, de violencia de género. No hay justificación posible para conductas que vulneren la dignidad humana”, dijo.

Caracol Televisión - Imagen oficial
"“Con dolor, debo decir que comenzó en esta casa, en Caracol Televisión; con orgullo debo decir que esta casa está investigando un caso que nos estremece, nos mueve, nos conmueve a todos". Foto: Caracol Televisión

El periodista aseguró que este es un episodio que le duele particularmente “porque personas por quienes siento, por quienes sentía afecto y respeto, están involucrados. Y sé del inmenso dolor que esto está causando a familias a las que conozco y a las que valoro y a las que quiero”. Pero aclaró que “lo único importante aquí son las víctimas de casos de acoso sexual”.

Caracol Televisión informó que activó un protocolo tras recibir denuncias contra dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual

Morales aseguró que “las investigaciones están en curso”, pero exaltó la decisión de Caracol de activar todos los protocolos de investigación. “Son situaciones que implican, por supuesto, miedo, dolor, una enorme carga personal”.

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Este martes en la mañana, la Fiscalía emitió un comunicado de prensa en el que asegura que abrió una investigación formal por los hechos y puso a disposición de las posibles víctimas un correo para que puedan enviar la información del caso.

Fiscalía abre investigación por casos de presunto acoso sexual en Caracol Televisión: habilitó correo para recibir información

Sobre este tema, Morales dijo: “Celebro que la Fiscalía esté investigando si se trata de un delito; efectivamente es lo que corresponde. Es la Fiscalía la que tiene competencia para investigar este tema. Cualquier investigación, bienvenida”.

Respuesta oficial, Caracol Televisión
Respuesta oficial, Caracol Televisión Foto: Caracol Televisión

El periodista aseguró que “cuando hay una vulneración de estos entornos laborales, cuando hay silencio indebido, está bien abrir la puerta para que haya denuncias”. Y citó un artículo del periódico El Tiempo, en su primera página, que sostiene que este es el Me too en los medios de comunicación en Colombia.

“Con dolor, debo decir que comenzó en esta casa, en Caracol Televisión; con orgullo debo decir que esta casa está investigando un caso que nos estremece, nos mueve, nos conmueve a todos y debo celebrar también que mujeres valientes se estén atreviendo a denunciar con pruebas”, concluyó.

Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, habla de las denuncias de acoso: “Estamos del lado de las víctimas, estamos del lado de sus familias”

El periodista también llamó la atención sobre el hecho de que hay “muchas que se están montando sin la misma dosis probatoria. A todas las invito a que haya una reflexión alrededor de casos de acoso sexual, casos que deben ser castigados para que no vuelvan a suceder. Esto es lo que tengo por decir”.