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Caracol Televisión informó que activó un protocolo tras recibir denuncias contra dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual

El medio de comunicación emitió un comunicado.

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Redacción Semana
20 de marzo de 2026, 11:12 a. m.
Caracol Televisión - Imagen oficial
Caracol Televisión - Imagen oficial Foto: Caracol Televisión

Caracol Televisión informó, mediante comunicado, que activó un protocolo tras recibir denuncias contra dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual.

Este es el comunicado:

CARACOL TELEVISIÓN

Bogotá, marzo 20 de 2026. Ante unas denuncias recibidas en contra de dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual, Caracol Televisión informa que ha activado de manera inmediata los protocolos internos y los procedimientos establecidos por la ley para la atención e investigación de este tipo de situaciones.

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La compañía adelanta actualmente la investigación correspondiente, garantizando el debido proceso, la confidencialidad y el respeto de las familias y partes involucradas, priorizando en todo momento la protección y el acompañamiento de las eventuales víctimas, con el propósito de esclarecer los hechos y tomar las decisiones que correspondan a la mayor brevedad posible.

Caracol Televisión reitera su compromiso con la promoción de ambientes laborales seguros, respetuosos y libres de cualquier forma de acoso.