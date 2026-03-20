Caracol Televisión informó que activó un protocolo tras recibir denuncias contra dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual

Caracol Televisión informó, mediante comunicado, que activó un protocolo tras recibir denuncias contra dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual.

Este es el comunicado:

CARACOL TELEVISIÓN

Bogotá, marzo 20 de 2026. Ante unas denuncias recibidas en contra de dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual, Caracol Televisión informa que ha activado de manera inmediata los protocolos internos y los procedimientos establecidos por la ley para la atención e investigación de este tipo de situaciones.

La compañía adelanta actualmente la investigación correspondiente, garantizando el debido proceso, la confidencialidad y el respeto de las familias y partes involucradas, priorizando en todo momento la protección y el acompañamiento de las eventuales víctimas, con el propósito de esclarecer los hechos y tomar las decisiones que correspondan a la mayor brevedad posible.

Caracol Televisión reitera su compromiso con la promoción de ambientes laborales seguros, respetuosos y libres de cualquier forma de acoso.