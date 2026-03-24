La Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que anuncia que, “en atención a las denuncias en redes sociales y diversos medios de comunicación sobre acoso sexual en ámbitos laborales, surgidas durante los últimos días a partir del comunicado y las medidas adoptadas por una importante cadena de televisión del país”, la entidad tomó dos determinaciones.

Caracol Televisión informó que activó un protocolo tras recibir denuncias contra dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual

La primera es que decidió “habilitar el correo electrónico denuncia.acoso@fiscalía.gov.co para recibir las denuncias, dirigir y coordinar las investigaciones a que haya lugar con enfoque de género, con el propósito de brindar plenas garantías de protección a las víctimas, preservando sus derechos fundamentales y evitando su revictimización”, señaló.

De igual forma, la Fiscalía confirmó que también decidió “abrir iniciativa investigativa respecto a las denuncias reveladas por la mencionada cadena de televisión contra ‘dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual’”.

Por otra parte, la entidad se refirió a la denuncia que interpuso por injuria y calumnia Hollman Morris, director de RTVC, en contra de Lina Marcela Castillo.

El ente señaló que “varió la asignación del conocimiento de la acusación para que la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia adopte en este proceso lineamientos de abordaje de casos relacionados con posibles denuncias públicas en contextos de violencias basadas en género”.

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“Contra la señora Lina Castillo, la Fiscalía Seccional de Bogotá había presentado escrito de acusación hace tres años (el 10 de marzo de 2023). El pasado 18 de marzo, un juzgado de conocimiento rechazó la preclusión de la investigación presentada por la defensa, decisión que fue apelada”, agregó.

“Por asignación especial, el conocimiento del caso pasa ahora a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia”, concluyó.

La Fiscalía hizo pública la resolución del 23 de marzo de 2026 sobre la decisión que se toma en este caso que involucra al director de RTVC.