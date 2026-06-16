Policía dio detalles del menor de edad que fue sorprendido robando una camioneta en Bogotá

En la tarde de este martes, 16 de junio, agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá aprehendieron a un adolescente de 15 años en el barrio San Nicolás, ubicado en la localidad de Suba. La acción oficial permitió la detención del menor por el delito de hurto calificado y agravado, así como la recuperación de una camioneta.

Filtran video del momento en que abandonan camioneta robada en Suba con una menor dentro

Los hechos ocurrieron mientras la patrulla de vigilancia realizaba labores de control en el sector y fue alertada por las voces de auxilio de los ciudadanos. En ese momento, las autoridades observaron a varias personas que sustraían el vehículo mediante la modalidad de atraco.

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Al notar la presencia de los uniformados, los involucrados iniciaron la huida en el automotor, lo que generó un seguimiento policial por las vías del barrio. La persecución finalizó cuadras más adelante con la interceptación de la camioneta, la cual fue devuelta a su propietaria tras la verificación de los documentos correspondientes.

Balance institucional sobre el hurto de automotores durante 2026

Los registros oficiales de la Policía Nacional indican que en lo que va corrido del año 2026 se ha logrado la recuperación de 490 vehículos en la capital. Estas operaciones técnico-operativas representan una reducción del 16 % en el hurto de automotores, lo que equivale a 232 casos menos en comparación con el mismo periodo de 2025.

Respecto a este procedimiento, el jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, teniente coronel Norberto Caro, explicó que la interceptación fue posible gracias al despliegue de las unidades de vigilancia comunitaria instaladas en esa zona del noroccidente de la ciudad.

En flagrancia y tras una persecución fue aprehendido un menor de 15 años que habría participado en el hurto violento de una camioneta en #Suba



Mientras la patrulla del barrio San Nicolás recorría el sector, atendió los llamados de la ciudadanía logrando la recuperación del carro pic.twitter.com/zOHsj3sTLm — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) June 16, 2026

El teniente coronel afirmó que “los agentes de la localidad de Suba, específicamente los que se encuentran en actividades de control en el barrio San Nicolás, lograron la aprehensión de un menor de 15 años y la recuperación de un vehículo. Esto ocurrió gracias a que las patrullas fueron alertadas por las voces de auxilio de las víctimas”.

El oficial de la Policía Metropolitana confirmó que el adolescente quedó a disposición de la autoridad judicial competente en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Asimismo, la institución reiteró la invitación a los ciudadanos a reportar cualquier conducta que afecte el patrimonio económico a través de la línea de emergencias 123 o en los Centros de Atención Inmediata (CAI).