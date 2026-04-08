Filtran video del momento en que abandonan camioneta robada en Suba con una menor dentro

Un hecho de inseguridad ocurrido en la capital del país, que inició como el robo de un vehículo y derivó en la retención de una menor de edad, es objeto de investigación por parte de las autoridades. El pasado lunes 6 de abril, se reportó el hurto de una camioneta en la localidad de Suba, al norte de Bogotá, en cuyo interior se encontraba una niña de siete años.

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Tras recibir la denuncia a través de la línea de emergencia 123, se activó un operativo de búsqueda integrado por el Gaula de la Brigada XIII del Ejército, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad.

El alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, se desplazó hasta el punto donde fue localizado el automóvil para supervisar el procedimiento y el reencuentro de la menor con sus familiares.

Evidencias del operativo y ruta de escape

Este miércoles, 8 de abril, CityTV compartió grabaciones de cámaras de seguridad del barrio Nicolás de Federman, en la localidad de Teusaquillo, que registran parte del suceso. Según las imágenes, el vehículo fue abandonado alrededor de las 10:47 p. m., aproximadamente dos horas después de que los padres de la menor reportaran el incidente a las 8:40 p. m.

“𝗟𝗔 𝗡𝗜𝗡̃𝗔 𝗙𝗨𝗘 𝗟𝗢 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥𝗢”: 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗖Í𝗔 𝗤𝗨𝗘 𝗥𝗘𝗦𝗖𝗔𝗧𝗢́ 𝗔 𝗨𝗡𝗔 𝗠𝗘𝗡𝗢𝗥 𝗗𝗘 𝗘𝗗𝗔𝗗 𝗘𝗡 𝗕𝗢𝗚𝗢𝗧𝗔́



No existen palabras suficientes para describir la 𝗮𝗻𝗴𝘂𝘀𝘁𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝘂𝗻𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗱𝗿𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝘃𝗲𝗻 𝗮 𝘀𝘂 𝗵𝗶𝗷𝗮 𝗲𝗻… pic.twitter.com/LUbRDA53mN — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) April 7, 2026

En el material audiovisual se observa el desplazamiento de la camioneta por la calle 63 antes de tomar un desvío hacia la calle 45. Las grabaciones muestran el momento en que un individuo desciende del automóvil, lo deja estacionado en una esquina y se retira del sector a pie.

El sujeto portaba chaqueta, gorro y tapabocas, elementos que han dificultado su identificación inicial por parte de los organismos de inteligencia.

Estado de la menor y avance de la investigación

Respecto a la situación de la víctima, el alcalde Galán emitió una declaración oficial sobre el desenlace del operativo. El mandatario confirmó que dos agentes de la Policía, durante sus labores de patrullaje, localizaron a la niña dentro del vehículo en el sector de Teusaquillo. “La menor fue rescatada, se encuentra sana y salva para entregársela a sus padres”, manifestó el funcionario.

El caso ha generado una respuesta de las fuerzas especiales para dar con el paradero de los responsables. “Gracias a la fuerza pública por el despliegue, vamos a encontrar a los responsables de este hecho y a llevarlos ante la justicia”, añadió Galán.

Actualmente, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial cotejan los videos de seguridad de la zona con testimonios de testigos para establecer la identidad de los implicados y determinar si el objetivo principal era el hurto del vehículo o la retención de la menor.