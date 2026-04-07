Ladrones robaron un carro con una niña de 7 años adentro, en Bogotá: el hecho quedó registrado en video; alcalde Galán reveló detalles

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en Bogotá durante la noche de este lunes, 6 de abril, después de que unos sujetos se robaran una camioneta y, además, se llevaran a una menor de siete años que estaba en el vehículo.

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Todo ocurrió hacia las 9:36 de la noche en la localidad de Suba, más específicamente en la calle 99A con carrera 70F. El hecho quedó filmado en un video de las cámaras de seguridad del sector.

En las imágenes se observa que la Nissan X Trail Champagne estaba parqueada al frente de la casa y el dueño estaba ahí. En ese momento, un carro blanco llegó al sitio y hombres armados se bajaron rápidamente.

Los delincuentes intimidaron al propietario del vehículo y, en cuestión de segundos, se llevaron la camioneta, pero en la parte trasera se encontraba una menor de siete años que estaba durmiendo.

No se sabe si los ladrones se percataron de esto y la quisieron secuestrar o si se trató de una equivocación a la hora de cometer el robo. Lo cierto es que se llevaron a la niña con ellos, por lo que la angustia de la familia aumentó rápidamente.

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De inmediato se dio aviso a la Policía y se inició la respectiva búsqueda de la pequeña y de la camioneta. De acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán, las autoridades activaron un operativo y salieron a las calles el Gaula, uniformados del Ejército y hasta un helicóptero.

Este esfuerzo permitió que, minutos después del robo, se encontrara el vehículo hurtado y en su interior a la menor de edad. “Afortunadamente pudimos encontrar a la niña, esa era la prioridad”, indicó.

“La información que tengo es que en ese esfuerzo de revisión por toda la ciudad, se pudo identificar el vehículo parqueado y estaba la niña, quien estaba dormida y no se había dado ni siquiera cuenta de lo que ocurrió”, añadió.

El mandatario capitalino agradeció a los uniformados que permitieron que la menor volviera sana y salva con su familia.

Además, indicó que ahora el esfuerzo se centra en identificar a los responsables del robo, capturarlos y llevarlos ante la justicia.