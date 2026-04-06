Alcalde Galán se pronuncia respecto al operario del Metro que atacó a bus de TransMilenio: “Inaceptable”

Este lunes 6 de abril, un grupo de trabajadores vinculados a las obras del metro de Bogotá adelantó una jornada de manifestaciones en las vías públicas de la ciudad. El motivo de la movilización responde a denuncias por pagos inoportunos de salarios. La jornada derivó en bloqueos que impactaron la operación del sistema TransMilenio y el flujo vehicular en diversos sectores de la capital.

Protesta causó afectaciones a la movilidad en el sur de Bogotá; esto se sabe

Durante el desarrollo de las protestas, se registró un incidente en el que un operario de la obra lanzó un objeto contundente contra un bus articulado del sistema de transporte masivo. Ante este hecho, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, emitió un pronunciamiento oficial a través de sus canales institucionales.

Respuesta de la Administración Distrital

El mandatario inició su mensaje calificando el suceso como “inaceptable”. Según Galán, se trata de un acto que no puede ser admitido por parte de ningún ciudadano, especialmente de quienes desempeñan labores contratadas por el Distrito.

Respecto a la situación jurídica del responsable, el alcalde confirmó que el individuo ya fue plenamente identificado por las autoridades.

Esto es inaceptable. Es un hecho violento que no se puede aceptar por parte de nadie, y mucho menos de alguien que trabaja para la ciudad.



El hombre ya fue identificado y, con ayuda del Metro, TransMilenio interpondrá mañana la denuncia penal en su contra. Así mismo, fui… https://t.co/B8NTbQfNG2 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 6, 2026

“Con ayuda del Metro, TransMilenio interpondrá mañana la denuncia penal en su contra”, afirmó el mandatario. Asimismo, el jefe del gobierno distrital notificó que el trabajador fue desvinculado de sus funciones por parte de la empresa contratista.

“No vamos a permitir que nadie que trabaje para la ciudad la ataque o la violente”, enfatizó Galán para cerrar su reporte sobre las medidas correctivas aplicadas tras los disturbios.

Posición del Concesionario Metro Línea 1

Ante la repercusión de los eventos, el Concesionario Metro Línea 1 (ML1) emitió un comunicado técnico para esclarecer el origen del conflicto laboral.

La entidad informó que el bloqueo se presentó en inmediaciones de la Estación 9 de la Línea 1 y estuvo relacionado con un subcontratista de las firmas Inacar y Gragontec, debido a demoras en la cancelación de los salarios.

Comunicado de prensa de la empresa Metro. Foto: Concesionario Metro Línea 1 (ML1)

En el lugar de la protesta se establecieron mesas de diálogo para censar a los trabajadores afectados y buscar acuerdos de pago. La concesionaria precisó que los desembolsos que realiza ML1 se ejecutan bajo estrictos controles de calidad y cumplimiento de obra.

“Los pagos a los obreros de subcontratistas corresponden directamente a los contratistas, quienes tienen la obligación de garantizar los salarios y prestaciones de su personal”, aclaró la empresa.

Finalmente, Metro Línea 1 aseguró que mantiene un seguimiento constante para verificar que los compromisos laborales sean respetados por los terceros encargados de la ejecución.

La entidad reiteró que actuará con responsabilidad frente a los reportes de incumplimiento para salvaguardar el bienestar del personal operativo, mientras la movilidad en los puntos afectados se restablece de manera gradual bajo supervisión de la Policía de Tránsito.