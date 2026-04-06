Metro de Bogotá se pronuncia ante las protestas de los trabajadores que reclaman sus pagos

En la mañana de este lunes, miles de usuarios de TransMilenio se vieron afectados por las protestas adelantadas por trabajadores vinculados a la construcción del metro de Bogotá. Los manifestantes denunciaron retrasos en el pago de sus salarios.

Protesta causó afectaciones a la movilidad en el sur de Bogotá; esto se sabe

La Secretaría de Movilidad señaló que fueron más de 15.000 los ciudadanos afectados en esta jornada en la que los trabajadores reclamaban los pagos de sus honorarios.

Más de 20.000 usuarios afectados de @TransMilenio por protestas de algunos trabajadores del @MetroBogota.



Manifestarse es totalmente legítimo, pero bloquear y limitar el derecho a la movilidad NO.



Dos cosas muy distintas. pic.twitter.com/DsrCR9yaEp — Papo Amin | Presidente Concejo de Bogotá (@papoaminCD) April 6, 2026

Durante una rueda de prensa, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a este hecho: “Respetamos las protestas, porque todo el mundo está en disposición y tiene el derecho a protestar, pero nosotros vamos a trabajar para que la obra avance y avance de la mejor manera”.

Hacia el mediodía, la Empresa Metro de Bogotá se pronunció sobre las protestas a través de un comunicado de prensa, en el que aclaró que los desembolsos para el pago de los trabajadores no están a su cargo, sino en manos de los contratistas. La entidad precisó que los pagos por parte del Concesionario Metro Línea 1 (ML1) están sujetos al cumplimiento de los trabajos establecidos.

“Informamos que todos los desembolsos que realiza ML1 se efectúan bajo un estricto control de calidad, previa revisión de la entrega y del cumplimiento de los trabajos ejecutados. Los pagos a los obreros de subcontratistas corresponden directamente a los contratistas, quienes tienen la obligación de garantizar los salarios y prestaciones de su personal“, señaló la empresa Metro en el comunicado.

Además, la empresa reveló que en la mañana de este lunes se realizaron mesas de diálogo entre las partes, en las que se tomó lista de los trabajadores afectados, con el fin de llegar a una solución adecuada.

El concesionario añadió: “Metro Línea 1 hace seguimiento constante para que los compromisos laborales sean respetados”, asegurando que su prioridad es la dignidad y el bienestar de los colaboradores.

Comunicado de prensa de la empresa Metro. Foto: Concesionario Metro Línea 1 (ML1)

SEMANA conoció por un trabajador de la obra que a varios de los colaboradores les deben su última quincena y sus horas extras. El testimonio del obrero reveló que la decisión de salir a protestar responde a una acumulación de incumplimientos.

Aunque la jornada de protestas terminó a las 10 de la mañana, los colaboradores esperan aún una solución clara que, según ellos, sería el pago correspondiente a su trabajo.