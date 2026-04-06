En la mañana de este lunes, 6 de abril, una manifestación en la avenida Primera de Mayo ha generado afectaciones a la movilidad en el sur de Bogotá.

De acuerdo con reportes preliminares, la protesta es liderada por contratistas de la primera línea del metro de Bogotá, quienes se quejan de supuestos incumplimientos en sus pagos.

La cuenta de X de TransMilenio señaló que los manifestantes bloquearon en ambos sentidos el corredor vial.

“Manifestantes bloquean ambos sentidos, detenemos la flota troncal en sentido sur- norte antes de la avenida Primero de Mayo y norte - sur a la altura de la estación Santa Isabel. Realizamos desvíos norte sur por el sector de Matatigres y sur norte por costado oriental en la Calle 30 sur”, señaló.

La cuenta Bogotá Tránsito de la Secretaría de Movilidad también señaló cerca de las 9:00 a.m. que se realizó “un cierre preventivo por manifestación en Autosur con calle 16 Sur, ambos sentidos de la vía". “Afectación de calzada mixta y exclusiva”, subrayó.

Posteriormente, alrededor de las 10:00 a.m., Movilidad indicó que los manifestantes se retiraron del corredor y se restableció la movilidad en la zona.

Otras protestas

El pasado miércoles, 11 de marzo, se registraron otras manifestaciones en el centro de Bogotá que provocaron interrupciones en la operación del sistema TransMilenio.

Según los reportes emitidos por la cuenta oficial del servicio de transporte masivo, las afectaciones en la circulación de los articulados se extendieron por un periodo superior a las tres horas, impidiendo el cumplimiento de las frecuencias habituales en el sector.

La contingencia se originó a las 2:54 p. m., cuando el sistema informó sobre la presencia de movilizaciones ajenas a la operación en la Avenida Caracas con calle 15. Este bloqueo inicial generó retrasos inmediatos en servicios específicos como las rutas AF60 y CF19.

Quince minutos después del primer reporte, el sistema notificó que los buses afectados iniciaron desvíos por la carrera Décima con el fin de garantizar la continuidad del traslado de los usuarios que se movilizaban hacia el corazón de la ciudad.