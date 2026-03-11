La Asociación Distrital de Educadores (ADE) convocó a un paro distrital de docentes por 24 horas para el jueves 12 de marzo en Bogotá, como una forma de expresar inconformidad frente a decisiones adoptadas por la administración distrital en materia educativa. Según el gremio, la movilización responde a lo que consideran un deterioro en las condiciones para enseñar y aprender en los colegios públicos de la capital.

Secretaría de Educación se pronunció tras anuncio de paro de profesores y tomó decisión sobre las clases de este 12 de marzo en Bogotá

De acuerdo con la convocatoria, la jornada no solo está dirigida a maestros. El sindicato también invitó a directivos docentes, orientadores, trabajadores administrativos, estudiantes y padres de familia a participar en las actividades programadas durante el paro.

El punto de concentración anunciado para la manifestación será el Centro Administrativo Distrital (CAD), ubicado sobre la NQS, entre Las Américas y la Calle 26 en la localidad de Teusaquillo, donde los manifestantes tienen previsto reunirse desde las 9:00 de la mañana para iniciar las actividades de protesta.

Paro de educadores (imagen de referencia) Foto: Colprensa

La movilización está organizada para salir desde el punto mencionado y avanzar por la Avenida El Dorado en dirección occidente, con destino final en la sede de la Secretaría de Educación del Distrito, ubicada sobre el corredor vial a la altura de la carrera 66.

El paro fue anunciado previamente por el sindicato docente como una respuesta a varias políticas del Distrito relacionadas con el manejo del sistema educativo. Entre los cuestionamientos señalados por el gremio se encuentran, según sus declaraciones, el aumento de trámites administrativos, la presión por mayores reportes institucionales y lo que consideran una sobrecarga laboral para los docentes.

De acuerdo con el sindicato, estas medidas estarían generando desgaste profesional y afectarían el ambiente pedagógico dentro de los colegios públicos de la ciudad. La organización sostiene que las decisiones adoptadas por la Secretaría de Educación impactan la autonomía escolar y las condiciones laborales de quienes trabajan en el sistema educativo distrital.

Frente a la jornada de protesta anunciada, la Secretaría de Educación de Bogotá señaló que se respeta el derecho a la manifestación de los docentes, aunque reiteró que la intención del Distrito es garantizar la continuidad del servicio educativo en los colegios oficiales. En ese sentido, la entidad aseguró que las clases en los 412 colegios públicos de la ciudad están programadas con normalidad para esa fecha.

Las manifestaciones NO tendrán afectaciones en el calendario de los niños, las clases de deberán impartir con normalidad. Foto: Esteban Vega

Las autoridades distritales también indicaron que, en caso de que algunos profesores participen en la jornada de paro, deberán reponer las horas de clase el sábado 14 de marzo, con el fin de asegurar que el calendario académico de los estudiantes no se vea afectado.

Por esta situación, se recomienda a los conductores planear sus recorridos y buscar rutas alternas para evitar congestiones, tanto en la NQS, como en la Calle 26. Se espera que las autoridades policiales acompañen la manifestación para garantizar la seguridad y mantener el orden público en la capital del país.