En Valledupar, la tensión entre el magisterio y la administración municipal alcanzó uno de sus puntos más altos en los últimos días tras una jornada de protestas que impactó directamente el calendario académico. La movilización, liderada por Aducesar, se dio por una deuda que tenía el Estado con los docentes de la capital del Cesar.

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Durante varias horas, docentes y directivos suspendieron clases y se concentraron en la Alcaldía, incluso bloqueando vías estratégicas del centro de la ciudad como mecanismo de presión para exigir respuestas institucionales. Según voceros sindicales, se produjo un acuerdo clave entre la Alcaldía y el magisterio que permitió destrabar el conflicto.

Sin embargo, Willi Carmona, miembro del Comité Ejecutivo de Fecode, reveló en SEMANA que no habrá ciudad principal en la que no se lleve a cabo el paro nacional de este miércoles, 15 de abril, convocado por el sindicato de docentes.

El plantón finalizado el día lunes tuvo como objetivo el pago de las primas para casi mil docentes. Foto: Tomada de El Pilón

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Los objetivos del cese total de actividades en un plazo de 24 horas, según la federación son los siguientes:

La defensa del Acuerdo 003 de 2024 y del FOMAG, por la salud y la vida del magisterio y sus beneficiarios.

Exigir a la dirección de la Fiduprevisora avanzar en acciones para la estabilización del modelo de salud.

Conformar una mesa técnica permanente Fiduprevisora, sindicatos filiales y FECODE.

La exigencia a las entidades prestadoras que cumplan y no suspendan injustificadamente los servicios.

La pronta expedición de los decretos salariales.

Reconocimiento y pago de las prestaciones, y en defensa del derecho a la prima de mitad de año.

Garantías sindicales por parte de las ETC.

Intensificar el proceso de materialización de los acuerdos firmados con el Gobierno.

Estas consignas son diferentes a las que detuvieron las labores en la ‘Capital del Vallenato‘. Según los docentes, el pago de la prima se encuentra suspendido desde hace más de siete años, pese a haber sido reconocido previamente por el municipio. El no recibir este beneficio representó una reducción de hasta el 35% del salario mensual de muchos docentes.

Miembros de Fecode entrarán en paro nacional para manifestar su inconformidad ante los cambios en el servicio de salud. Foto: Mariano Vimos / Colprensa

Por esto, el objetivo del plantón previo, en ese caso, era trazar una ruta para normalizar el pago de la prima de antigüedad adeudada a cerca de 900 docentes y administrativos.

Esto se logró acordar de forma satisfactoria para los representantes del gremio, por ello, se pudieron reanudar las clases en los colegios oficiales el día martes.

El alcalde se comprometió a gestionar, junto con los sindicatos, una audiencia ante el Ministerio de Educación y posteriormente ante el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de definir la fuente de financiación para saldar la deuda. Según lo planteado en la mesa, la administración sostiene que los recursos deben provenir del Sistema General de Participaciones, tal como ocurrió cuando se reconoció inicialmente la prima.