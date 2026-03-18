Las jornadas de protesta convocadas por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) suelen generar impacto, tanto en las calles como en la rutina de millones de estudiantes que forman parte del sistema de educación pública. Más allá de las movilizaciones y los reclamos del magisterio, estas convocatorias traen consigo efectos directos en el desarrollo académico y en la movilidad.

Carlos Caicedo inscribió su candidatura a la Presidencia: exdirigente de Fecode será su fórmula vicepresidencial

Fecode convocó a un paro nacional de maestros para el próximo miércoles 15 de abril, jornada que incluirá movilizaciones en distintas regiones del país. Tras su Junta Nacional, han decidido salir a las calles; sin embargo, estas convocatorias repercuten directamente en el servicio educativo.

Consecuencias de los paros de docentes para los estudiantes

Una de las principales afectaciones para los estudiantes es la suspensión de clases. En jornadas anteriores, se ha advertido que más de 1,5 millones de estudiantes del sistema público dejan de recibir clases durante los días de paro, debido a la participación de docentes en las movilizaciones, lo cual afecta la continuidad de los procesos educativos.

Nuevo paro de docentes convocado por Fecode, que reúne a sindicatos del magisterio y otras asociaciones sindicales. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

No obstante, la suspensión no implica la eliminación de contenidos. Por el contrario, el tiempo perdido debe ser recuperado posteriormente. De acuerdo con información oficial, las horas no trabajadas deben ser repuestas, lo que se traduce en jornadas extendidas o clases en días sábados.

Este ajuste en el calendario genera cambios en la dinámica académica de los estudiantes, quienes deben adaptarse a nuevas cargas horarias en semanas posteriores. En algunos casos, esto puede implicar acumulación de actividades y presión adicional en el desarrollo de contenidos.

Fecode convoca paro nacional de 24 horas para el 15 de abril; manifestarán contra el modelo de salud del magisterio

Un estudio de la Universidad Javeriana advirtió que estas pausas en el calendario académico tienen efectos en el aprendizaje. La pérdida de días de clase tiene un impacto negativo en el rendimiento, especialmente en áreas como matemáticas, al reducir el tiempo efectivo de enseñanza. Además, estas interrupciones pueden afectar la calidad del proceso educativo y la motivación de los estudiantes, lo que repercute en los resultados académicos.

En el caso de los estudiantes de grados superiores, el impacto puede ser aún más significativo. Según el estudio, los efectos de los paros pueden reflejarse en pruebas como Saber 11, debido a que en estos niveles se consolidan competencias clave para la evaluación. A esto se suman las afectaciones indirectas para las familias, que deben reorganizar sus rutinas ante la suspensión de clases.

¿Por qué Fecode convoca a paro el 15 de abril?

Por un lado, se busca defender el Acuerdo 003 de 2024, el cual definió cómo debe funcionar el modelo de salud y las modificaciones para la contratación de la prestación de estos servicios. Uno de los principales cambios es la eliminación de los operadores, que se encargaban de contratar a las IPS (la red de clínicas y hospitales). Ahora, esta labor está a cargo de la Fiduprevisora, una fiducia de la que el Estado es el socio mayoritario.

Y, por otra parte, los maestros aspiran a la pronta expedición de decretos salariales; el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y económicas, particularmente el derecho a la prima de mitad de año, y garantías sindicales, que, según la federación, varias entidades territoriales estarían negando.