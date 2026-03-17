Fecode convoca paro nacional de 24 horas para el 15 de abril; manifestarán contra el modelo de salud del magisterio

La Junta Nacional de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), realizada los días 16 y 17 de marzo, finalizó con la convocatoria a un paro nacional del magisterio de 24 horas para el próximo 15 de abril.

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Los profesores informaron que una de las principales razones de esta convocatoria es su inconformidad con el modelo de salud del magisterio, sobre el cual denuncian la falta de medicamentos, dificultades en la asignación de citas, la no transcripción de incapacidades y la suspensión de tratamientos.

“La Junta Nacional de Fecode votó por amplia mayoría avanzar en los acuerdos necesarios para alcanzar la más extensa unidad de los sectores democráticos y de izquierda, con el propósito decidido de respaldar en primera vuelta a Iván Cepeda Castro a la Presidencia de Colombia, para defender y seguir en la tarea de las reformas sociales”, dicen en sus redes sociales.

Entre sus otros objetivos están:

La defensa del Acuerdo 003 de 2024 y del presupuesto del FOMAG, con la exigencia a las entidades prestadoras que cumplan y no suspendan injustificadamente los servicios, poniendo en riesgo la salud y la vida del magisterio y sus beneficiarios.

Exigir a la dirección de la Fiduprevisora respaldar las acciones que, desde el Consejo Directivo del FOMAG y de la respectiva Vicepresidencia de la entidad, contribuyen a la estabilización del modelo de salud.

Marchas de Fecode. Foto: Tomado de X @fecode