Política

Gustavo Petro responde a críticas y ‘saca pecho’ por el sistema de salud preventivo: “Gran éxito para Colombia”

Ante las críticas, el jefe de Estado resaltó los resultados de su gobierno en materia de salud.

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Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 11:53 a. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro reaccionó a las críticas que ha recibido su programa de salud preventivo. Para él, la iniciativa es exitosa.

Todo comenzó cuando el jefe de Estado compartió un video que es viral en las redes sociales, en el que se observan las maniobras de aparentes funcionarios de la salud para llegar a zonas rurales.

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Frente a las imágenes, dijo el mandatario: “Así va nuestro nuevo sistema de salud preventiva. Por trochas se llega con salud a la gente”.

El médico Luis Eduardo Pino refutó la idea de Petro y la calificó como la “romantización” de una estrategia de salud “itinerante”: “Sin impacto real y cumpliendo solo un objetivo. Empadronamiento y empleo militante. La instrumentalización de la miseria”.

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Gustavo Petro manifestó que se trata del “impacto real” de una estrategia de salud “itinerante” que ya cubre el 50 % de la población en Colombia: “Bajó su tasa de mortalidad infantil a la mitad”.

El mandatario agregó: “Desconocer que hoy hay miles de menos niños muertos es ser ciego y olvidar que es la salud de una sociedad. El sistema de salud preventiva es un gran éxito para Colombia”.

Humberto Amín, presidente del Concejo de Bogotá e integrante del Centro Democrático, reprochó las palabras de Petro: “Romantizan un fracaso. Acabaron con el sistema de salud de Colombia y uno de los máximos responsables de semejante atentado hacia todo Colombia es el ministro Jaramillo”.