Política

Gustavo Petro sorprendió con propuesta para ciudadanos venezolanos en Colombia: “Hacer real la doble nacionalidad”

El jefe de Estado respondió a una declaración de la presidenta encargada del vecino país Delcy Rodríguez.

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Redacción Semana
13 de marzo de 2026, 9:31 p. m.
El presidente Gustavo Petro reveló detalles de la iniciativa en sus redes sociales.
El presidente Gustavo Petro reveló detalles de la iniciativa en sus redes sociales. Foto: Presidencia.

Una delegación del Gobierno del presidente Gustavo Petro se reunió este viernes, 13 de marzo, con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras el fallido encuentro en zona de frontera entre Petro y Rodríguez.

Sin embargo, el jefe de Estado a través de su cuenta en X destapó una propuesta, que desatará una ola de reacciones en el país.

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Tiene que ver con hacer realidad la doble nacionalidad para ciudadanos venezolanos que permanecen en Colombia: “Vamos a una actividad coordinada íntegramente para desalojar los grupos armados del narco de la frontera entre Colombia y Venezuela”.

“La zona binacional le pertenece a los pueblos y son el pilar fundamental de la integración real de las dos repúblicas fundadas por Bolívar. Propongo hacer real la doble nacionalidad en términos de plenos derechos para ciudadanos venezolanos en Colombia y para ciudadanos colombianos en Venezuela. Propongo arancel cero en toda la comercialización binacional, integración energética plena priorizando energías limpias”, expresó Petro.

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), se reúne con la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio (centro), y el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez (izquierda), en el Palacio Presidencial de Miraflores, Caracas, el 13 de marzo de 2026.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), se reúne con la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio (centro), y el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez (izquierda), en el Palacio Presidencial de Miraflores, Caracas, el 13 de marzo de 2026. Foto: AFP

La postura del mandatario fue a una declaración que dio Delcy Rodríguez al término de un encuentro con los delegados de la administración de Petro.

“Intercambio, que Venezuela pueda comprar electricidad a Colombia, que Colombia pueda comprar gas a Venezuela, interconexión gasífera. Eso es uno de los grandes proyectos de la unidad y la integración suramericana y que nosotros podemos estar dando los primeros pasos en esa dirección”, manifestó la alta funcionaria.

Y avanzó en su declaración desde Caracas: “Qué bueno que nuestros países puedan complementar sus grandes potencialidades. Y por eso también en el área de la energía es muy buena noticia que nuestras empresas, tanto Ecopetrol como PDVSA, puedan avanzar en el área del petróleo, en el área del gas y también en el área de la petroquímica”.

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“Que Monómeros, que es una empresa estratégica de Venezuela en Colombia para lo que tiene que ver con el buen desarrollo de la producción de alimentos en Colombia, pueda desarrollarse ampliamente. Y por eso es tan importante el mensaje de que cesen las sanciones contra nuestro país”, puntualizó.