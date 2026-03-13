Gustavo Petro reaccionó a pulla de María Fernanda Cabal por atacar a Juan Daniel Oviedo: “Aquelarre degenerado y vergonzoso”

En entrevista que concedió a SEMANA, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, lanzó un agudo sablazo en contra del presidente de la República, Gustavo Petro.

Situación que se presentó por una publicación que hizo el mandatario colombiano en la que atacó a Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

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En su cuenta personal de X, el presidente Petro expresó: “Qué tal algunos de mis amigos y amigas de los barrios populares del sur de Bogotá y del occidente votando en consulta por el que les pareció el menos derechoso de la manada solo porque habló bien de Petro”.

También indicó: “Oigan, aquí vamos, es por la universidad pública y gratuita en el sur y el occidente de Bogotá; aquí vamos porque el viejo tenga una pensión para alegrar sus días como se merece”.

“Aquí estamos, es para defender el salario vital a como dé lugar. Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”, dijo el jefe de Estado.

Sobre ese mensaje, Cabal expresó en SEMANA: “Plumas las que se pone él en las fiestas y lentejuelas las que se pone su círculo de amiguetes en todo un aquelarre degenerado y vergonzoso. Entonces, como Petro, todo lo que dice es el reflejo de un espejo. Preguntémosle a él que si disfrutan mucho los ancianos sin medicamentos, los trasplantados sin medicamentos y los niños que se mueren por lo que no se morían antes”.

“¿Cuántas masacres llevamos? Es muy difícil discutir con una persona que debe estar internada en una clínica psiquiátrica, haciéndose desintoxicación. O sea que él desafía lo que es una controversia sana. Él no debió haber sido nunca presidente; él es un ser perverso. Por fortuna, cambió el orden mundial y existe un Trump que no le come cuenta y existe un Noboa que empezó a hacer lo que no hizo en el Putumayo; por fortuna ya no está Nicolás Maduro, su gran amigo”, recalcó la senadora.

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Por último, recalcó la senadora: “Por eso vuelvo y repito: independientemente de las encrucijadas que tenga yo de lo que sea, esta es una lucha por Colombia contra ese tipo de psicópatas. Pero es que lo sabemos todos. Lo sabemos todos. Lo que me impresiona es la capacidad de guardarle secretos que tiene quien lo cuida”.

Posteriormente, el presidente Petro le respondió a Cabal: “Las plumas en las ideas intelectuales son magistrales o simples delirios diletantes. Del mundo del Congreso comprendí el enorme nivel de ignorancia en el que se sumerge, diletantes y no sabios, puros mercanchifles de ocasión. Vendedores de plumas, puro buche e’ pluma como dicen en mi tierra. Buche e’ pluma.