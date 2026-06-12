La movilidad por la vía al Llano registra serias complicaciones este viernes debido a un bloqueo total en el sector de ingreso al municipio de Cáqueza, Cundinamarca.

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La manifestación fue convocada por habitantes de la región, quienes denuncian presuntos incumplimientos de las entidades encargadas de adelantar obras y mantenimiento en la llamada Perimetral de Oriente.

Según la comunidad, el cierre busca llamar la atención de organismos como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Invías, la concesión Perimetral Oriental de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, a quienes señalan de no cumplir los compromisos adquiridos para intervenir varios puntos críticos de la vía.

A través de videos difundidos desde el lugar, algunos manifestantes aseguraron que la protesta se mantendrá hasta obtener respuestas concretas.

“Necesitamos respuestas, necesitamos que los organismos se hagan presentes y nos den soluciones”, expresó uno de los ciudadanos que participa en el bloqueo, al señalar que la comunidad lleva meses reclamando acciones frente al deterioro de este corredor vial.

Frente a la situación, la alcaldesa de Cáqueza, Yolima Benito, aseguró que ha seguido de cerca las mesas de trabajo realizadas con la ANI, la Gobernación de Cundinamarca, la Procuraduría Regional y el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) para buscar soluciones a las necesidades de las comunidades afectadas.

“Como primera autoridad he exigido que se siga con la adecuación, con el mantenimiento y con el arreglo de nuestra vía que conforma la vereda de Resguardo, Moya y Girón de Blancos”, afirmó la mandataria.

Benito también reveló que, según la información entregada por la ANI en una reunión realizada el jueves, los trabajos continuarán en el corredor vial.

“Lo que nos manifiesta la ANI es que no se va a retirar la maquinaria, que se continúa con el compromiso que hiciéramos junto con ustedes de arreglar los puntos críticos”, señaló.

La alcaldesa agregó que durante la jornada sostendría nuevas reuniones con las entidades responsables para insistir en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con la comunidad.

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“Exigiré nuevamente lo acordado y el compromiso que junto con ustedes hemos estado manifestando a las entidades del orden nacional”, indicó, aunque hasta el momento no se ha vuelto a pronunciar al respecto.

Aunque manifestó su respeto por las protestas ciudadanas, Benito hizo un llamado para evitar afectaciones sobre corredores estratégicos para la región.

“Soy respetuosa de la protesta siempre y cuando se haga de una manera pacífica, responsable y en tolerancia”, expresó, al advertir que el cierre total de la vía genera una “afectación gravísima” para la movilidad hacia municipios como Choachí, Fómeque y Ubaque, así como para quienes transitan por la autopista al Llano