El récord invicto del Festival de la Leyenda Vallenata: ¿Quién es el acordeonero que más veces ha sido Rey?

Valledupar se detiene para una nueva edición del Festival de la Leyenda Vallenata, la cita más importante del folclor en Colombia. Mientras los acordeones empiezan a sonar en la capital mundial del vallenato, los seguidores del género se preguntan por el máximo monarca de esta competencia.

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Aunque muchos nombres ilustres han pasado por la tarima, hay uno que brilla con una luz distinta, Alfredo de Jesús Gutiérrez Vital o Alfredo Gutiérrez como es mejor conocido.

Alfredo Gutiérrez tiene el récord de más títulos de rey vallenato profesional. Foto: Red social X

Con el apodo de ‘El Rebelde del acordeón’, no solo se ha configurado como una leyenda por su carisma y su capacidad de espectáculo, sino porque ostenta un récord que ha permanecido inalcanzable durante décadas. Es el único artista que ha logrado coronarse como Rey Vallenato en la categoría profesional en tres ocasiones.

El camino de las tres coronas

Lograr una corona en Valledupar es el sueño de cualquier acordeonero, pero ganarla tres veces es una hazaña que roza lo imposible. Gutiérrez lo logró, demostrando una vigencia y una técnica que pocos pueden igualar:

Su primera victoria llegó en 1974 .

. Repitió la hazaña en 1978 .

. Consolidó su leyenda con la tercera corona en 1986.

Esta distinción como el único Tri-Rey Vallenato lo sitúa en el olimpo de la música nacional. Su destreza para interpretar con maestría los cuatro aires (paseo, merengue, son y puya), sumada a su estilo innovador, lo convirtieron en el referente absoluto del festival.

La máxima prueba: El Rey de Reyes

Es importante recordar que el festival tiene una jerarquía especial. Además de la competencia anual, se celebra el Rey de Reyes, un certamen de honor que ocurre cada cinco años.

En esta categoría, solo pueden participar aquellos que ya han sido consagrados como reyes en ediciones anteriores. Es la prueba de fuego donde los maestros se miden entre sí para demostrar quién es el mejor entre los mejores.

Alfredo Gutiérrez a lo largo de su carrera ha interpretado famosas canciones como Anhelos, La Paloma Guarumera, Festival en Guararé. Foto: Red social x API

Sin embargo, a pesar de las ediciones del Rey de Reyes, el récord de Alfredo Gutiérrez en la competencia ordinaria profesional sigue siendo el “número mágico” que nadie ha podido superar.

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¿Qué hace a Alfredo Gutiérrez tan especial?

Más allá de los trofeos, el maestro Gutiérrez transformó la forma de tocar el acordeón. Su capacidad para conectar con el pueblo y su famosa técnica de tocar con los pies, le dieron el apodo de ‘El Rebelde’.

Hoy, mientras Valledupar busca a su nuevo monarca para este 2026, la figura de Alfredo sigue vigente como el gran referente de lo que significa la excelencia en el Festival de la Leyenda Vallenata.