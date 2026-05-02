Video | Luis Díaz recibió violenta falta a menos de 40 días para el Mundial: se encendieron las alarmas

En el marco de la jornada 32 de la liga alemana, el Bayern Múnich visitó este sábado 2 de mayo al FC Heidenheim 1846.

Bayern Múnich vs. Heidenheim: canal y hora para ver a Luis Díaz en la liga de Alemania

El encuentro estuvo marcado por la decisión del director técnico Vincent Kompany de utilizar una nómina alterna, con el objetivo de preservar a sus principales figuras para el compromiso de vuelta de las semifinales de la Champions League, programado para el próximo miércoles 6 de mayo.

Cronología del partido

El desarrollo del juego se tornó complejo para el conjunto bávaro desde los primeros minutos. El delantero Budu Zivzivadze y el volante Eren Dinkci pusieron en ventaja al equipo local, aprovechando las rotaciones en el esquema visitante.

No obstante, el Bayern logró reaccionar antes del descanso y al inicio de la segunda mitad con dos anotaciones de Leon Goretzka.

JUJU, ¡ES UN GOLAZO DE TIRO LIBRE! Espectacular chice de Leon Goretzka para el tanto de Bayern Munich ante Heidenheim.



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Con el marcador igualado, el cuerpo técnico decidió el ingreso de Luis Díaz para buscar el desequilibrio ofensivo en el tramo final del partido.

A falta de 15 minutos para el cierre, Zivzivadze anotó nuevamente para poner el 3 por 2 a favor del Heidenheim. La paridad definitiva llegó poco después tras un gol en contra del portero Diant Ramaj, sentenciando el 3 a 3 final

Tensión por el estado físico del colombiano

Sin embargo, la atención se centró en una acción ocurrida segundos antes de cumplirse el tiempo reglamentario. El defensor alemán Marnon Busch realizó una entrada sobre Luis Díaz que terminó en el impacto de las extremidades de ambos jugadores.

💥⚠️ ¡Tremenda patada sobre Luis Díaz!



El colombiano del Bayern Munich recibió una dura falta de parte de Busch que se llevó la tarjeta amarilla.



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El extremo colombiano intentó eludir la marca adelantando el balón, momento en el que se produjo un choque de canillas que dejó al exjugador del Junior de Barranquilla tendido sobre el césped por varios segundos.

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Pese a la fuerza de la acción, que resultó en tarjeta amarilla para el defensor, Díaz logró terminar el encuentro. Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial, por lo que se presume que el incidente no reviste gravedad de cara a los próximos compromisos.

Próximo partido de Luis Díaz

El empate deja al Bayern con la mirada puesta en el Allianz Arena, donde recibirá al Paris Saint-Germain el miércoles. El equipo alemán llega a esta instancia con la obligación de remontar el marcador, tras haber caído 5 a 4 en el partido de ida disputado en Francia.

Se proyecta que Luis Díaz sea inicialista en este cruce internacional, dado que se ha consolidado como una pieza fundamental en el ataque del Bayern durante la temporada.

Su aporte ha sido determinante para mantener las opciones del club en el torneo continental, por lo que su recuperación física tras el golpe recibido en la liga es prioritaria para el cuerpo técnico.