Bayern Múnich desafina a pocos días de jugar contra el PSG: sorpresivo resultado de local

Vincent Kompany se la jugó por una alineación plagada de suplentes y terminó pagando caro con un empate agónico ante Heidenheim (3-3), equipo que llegó a este partido en la última posición de la Bundesliga.

Luis Díaz estuvo en el banquillo durante todo el primer tiempo, acompañado por Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Harry Kane y Michael Olise, entre otros.

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Heidenheim aprovechó la ausencia de las máximas figuras para ponerse 2-0 muy rápido con los goles de Budu Zivzivadze y Eren Dinkci, antes que Leon Goretzka descontara a través de un golazo de tiro libre.

Al ver que el partido se le estaba escapando de las manos, Kompany echó mano de sus titulares y mandó al campo a Lucho, Olise, Kane y Kimmich. Su ingreso tuvo impacto instantáneo en el trámite del juego, que se volcó hacia la portería del conjunto visitante.

Tanto insistió el Bayern que Goretzka decretó el empate con un golpe de cabeza y levantó de sus asientos a los hinchas que se pusieron cita en el Allianz Arena.

Luis Díaz fue suplente contra el Heidenheim en el Allianz Arena. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Michael Olise salvó los muebles

Justo cuando el Bayern Múnich estaba encaminado hacia la remontada, Zivzivadze apareció de nuevo y le devolvió la ventaja en el marcador al Heidenheim.

Más allá que los bávaros ya tienen el título en su bolsillo, este partido era importante en la batalla por la zona de descenso. Wolfsburg y St. Pauli estaban pendientes del resultado para las últimas dos fechas de la Bundesliga.

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Bayern trató hasta el final de conseguir el empate y lo hizo de la manera más inesperada posible. Michael Olise sacó un remate frontal que pegó en el palo y luego se desvió en la espalda del arquero Diant Ramaj.

La hinchada celebró a rabiar un compromiso que se alargó hasta el décimo minuto de tiempo añadido por un golpe en la cara al defensor Jonas Föhrenbach, quien requirió el ingreso del cuerpo médico y jugó con papel higiénico en la nariz al no tener más cambios disponibles.

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El empate fue un bálsamo de tranquilidad para el Bayern Múnich, que no quería llegar con dos derrotas consecutivas a su partido de vuelta contra el París Saint-Germain en la Champions League.

Kompany cumplió con el objetivo de darle descanso a los habituales titulares, aunque tuvo que ponerlos cuando el marcador estaba en contra.

Luis Díaz seguramente será titular en el duelo estelar de Bayern vs. PSG, programado para el próximo miércoles a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) en el Allianz Arena. Dicho compromiso será transmitido en vivo por ESPN y Disney +.