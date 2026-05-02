Revolcón en el Bayern: Vincent Kompany tomó medidas drásticas con Luis Díaz, Olise y Kane

Vincent Kompany escuchó las plegarias de Néstor Lorenzo y la Selección Colombia. El técnico de Bayern Múnich decidió darle descanso a Luis Díaz, aprovechando que la Bundesliga ya está sentenciada a su favor.

Pero Lucho no fue el único que terminó sentado este sábado en la previa al partido contra Heidenheim, pues la mayoría de titulares fueron reemplazados por el DT.

Michael Olise y Harry Kane, quienes completan el temible tridente ofensivo del Bayern, también arrancaron como suplentes en la fecha 32 del campeonato local.

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Konrad Laimer reemplazó a Olise como extremo por derecha, Jamal Musiala tomó el puesto de Luis Díaz como extremo izquierdo y Nicolas Jackson recibió la oportunidad de ser el referente de área.

Solo cinco titulares se mantuvieron en relación al equipo que enfrentó a París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes: Konrad Laimer, Jamal Musiala, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlović y Josip Stanišić.

La mente puesta en Champions League

Esta cantidad de cambios tiene un motivo fundamental y es que Kompany quiere guardar sus mejores armas para el partido de vuelta contra PSG, programado para el próximo miércoles en el Allianz Arena de Múnich.

Bayern está por detrás en el marcador y necesita una noche lúcida de sus titulares para remontar. Ese día jugará un papel fundamental el desempeño de Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane, los responsables de los goles en la presente temporada.

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Cabe recordar que el conjunto bávaro se coronó campeón anticipado de la Bundesliga el pasado 19 de abril contra Sttutgart y lo que haga en los próximos partidos no influirá en la tabla de posiciones.

La mente de todo el equipo está puesta en el objetivo de meterse a la final de la Champions League, pues son candidatos al título desde la primera fase.

Pero es bien sabido que el Bayern Múnich no tiene una nómina muy amplia y, en ese sentido, debe manejar las cargas de sus mejores jugadores cuando sea posible.

Luis Díaz arrancó en el banco contra Heidenheim. Foto: NurPhoto via Getty Images

Cuarta suplencia de Luis Díaz en Bundesliga

Lo cierto es que la suplencia de Luis Díaz es todo un acontecimiento para el Bayern, que le ha sacado jugo a los 75 millones de euros que pagaron para ficharlo procedente de Liverpool.

Esta es apenas la cuarta suplencia de Lucho en toda la temporada jugando por la liga local. La primera fue contra Bayer Leverkusen en noviembre del año pasado, luego entró como revulsivo ante Hamburgo en enero y la última había sido ante St. Pauli a comienzos de abril.

El guajiro se perdió otros dos partidos de la campaña por acumulación de tarjetas amarillas y hasta ahora no ha reportado lesiones de gravedad que le impidan ocupar su puesto como extremo por izquierda.