Barcelona, a un paso del título: así quedó la tabla de posiciones de la Liga española

El Fútbol Club Barcelona llegó a la fecha número 34 de La Liga con posibilidades de proclamarse campeón, pero antes de eso, debía vencer al Osasuna y esperar la derrota del Real Madrid.

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Este encuentro se disputó en el Estadio El Sadar de Pamplona, España, en la tarde del sábado 2 de mayo, representaba un paso estratégico para el conjunto catalán en sus aspiraciones de ser bicampeón de liga.

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Para este compromiso, el director técnico Hansi Flick presentó una nómina encabezada por Joan García en el arco, respaldado por una línea defensiva compuesta por Eric García, Cubarsí, Gerard Martín y Cancelo.

El control del medio campo estuvo a cargo de Gavi y Pedri, mientras que la ofensiva contó con la participación de Roony Bardghji, Dani Olmo, Fermín López y Robert Lewandowski.

Por su parte, el equipo local, bajo la custodia de Sergio Herrera en la portería, planteó un esquema sólido que mantuvo la paridad durante gran parte del encuentro.

Desarrollo y desenlace en El Sadar

Durante los primeros 45 minutos, el ritmo de juego mostró pocas acciones de peligro en las áreas. La expectativa de la afición sobre una postura más agresiva del Barcelona se mantuvo latente, considerando que el equipo tiene la posibilidad de definir el campeonato en su propio estadio en la siguiente fecha.

Sin embargo, la efectividad de las defensas obligó a ambos planteles a retirarse al descanso con un empate sin goles.

La resolución del partido llegó en el tramo final. Al minuto 81, Robert Lewandowski rompió la igualdad con un remate de cabeza que puso en ventaja al equipo visitante.

Poco tiempo después, Ferran Torres aumentó la diferencia en el marcador tras finalizar una jugada colectiva. Pese a la desventaja, el Osasuna no bajó los brazos y al 88′, con una anotación de Raúl García de Haro, puso el marcador definitivo 2 a 1 a favor de los azulgranas.

El camino hacia el título de liga

Tras asegurar estos tres puntos, el Barcelona queda supeditado al resultado del Real Madrid para conocer si se corona campeón esta misma semana.

El equipo blaugrana debe esperar a que el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa pierda su partido de este domingo 3 de mayo frente al Espanyol.

Si el Real Madrid pierde uno de los siguientes dos partidos, sellará dos años sin títulos. Foto: Real Madrid via Getty Images

En caso de que el equipo madrileño consiga una victoria en su visita a Barcelona, la definición de la liga se postergará una semana más.

De darse este escenario, el título se disputaría directamente en el clásico español programado para el domingo 10 de mayo en el Estadio Spotify Camp Nou.

Una victoria o un empate en dicho encuentro, dependiendo de los resultados previos, le permitiría al Barcelona asegurar su segundo trofeo consecutivo en la competición local frente a su rival histórico.