Real Madrid le deja servido el título al Barcelona tras durísimo tropiezo ante el Betis: la tabla se pinta azulgrana

Real Madrid tuvo un durísimo traspié en sus aspiraciones de alcanzar al FC Barcelona, líder solitario en la tabla de posiciones. El club madridista empató 1-1 en el campo del Betis en juego por la fecha 32 de LaLiga. Su estrella Kylian Mbappé pidió el cambio y es síntoma de preocupación en el ‘Merengue’.

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El capitán de la Selección Francia detuvo una carrera en el minuto 80 y solicitó ser sustituido, aparentemente con un percance físico. Esta maniobra parece activar las alarmas en el equipo de Didier Deschamps a menos de dos meses para que comience el Mundial 2026.

Un gol de Vinicius al minuto 17 había abierto el marcador para el Real Madrid, pero en el descuento Héctor Bellerín puso el 1-1 (90+3), que deja momentáneamente a los blancos a ocho puntos del Barça, que visita al Getafe con la dura ausencia del lesionado Lamine Yamal, quien es duda para la Copa del Mundo con la Selección España.

La preocupación por Mbappé se une al golpe que puede suponer el empate en las remotas aspiraciones ligueras de los blancos a falta de cinco jornadas por disputarse en LaLiga. La diferencia con el Barcelona hace que la tarea sea casi imposible.

Antonio Rudiger se saluda con Vinicius. Foto: Real Madrid via Getty Images

El empate tampoco ayuda al Betis, que lucha por defender su quinta plaza para clasificar a torneos UEFA. Eventualmente, el club del Cucho Hernández y Nelson Deossa puede saltar a la próxima Champions League. El gol de Vinicius no fue suficiente, además de insuficiencia para evitar el empate a segundos de finalizar el juego.

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El Betis no se amilanó y trató de aprovechar al contraataque los espacios dejados atrás por un Real Madrid muy estirado. En el último tramo de la primera parte, el portero Andriy Lunin se convirtió en el héroe.

Tabla de LaLiga. Foto: Pantallazo Google

El ucraniano se estiró para desviar un tiro del brasileño Antony (43′), ganó el mano a mano a Bakambu (45′) y volvió a sacar una mano para desviar otro disparo de Antony (45+2). Tras el descanso, el Real Madrid buscó seguir aumentando la cuenta yendo a presionar arriba la salida del Betis, pero no alcanzó a alargar la ventaja para tener algo más de confianza.

Más bien, en el último tramo del partido, Real Madrid prácticamente se dedicó a contener al Betis que supo aprovechar la blanda defensa merengue para hacer el empate en el final. 1-1 y el equipo blanco cerca de quedar fuera de competencia.