Amplia ventaja del Barcelona sobre Real Madrid tras victoria ante Celta: tabla de posiciones en LaLiga

El Barcelona ganó 1-0 al Celta, este miércoles en la 33ª jornada liguera, para seguir corriendo hacia el título nacional, pero pagó el alto precio de una lesión de Lamine Yamal.

Lamine se lesionó al tirar el penal que supuso el gol de la victoria local (40′). según informaciones de prensa, podría sufrir una rotura en los isquiotibiales.

ALERTA MUNDIAL: A PESAR DE HACER EL GOL DE PENAL, LAMINE YAMAL NO FESTEJÓ Y SE TIRÓ AL SUELO POR UNA POSIBLE LESIÓN.



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Con su victoria, Barcelona mantiene su ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid en lo alto de la tabla, a falta de seis jornadas y 18 puntos por disputarse.

En función de la gravedad que arrojen las pruebas médicas previstas sobre Lamine Yamal, el “10” del Barça podría perderse el fin de temporada o empezar a mirar con preocupación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

El Barça logró imponerse a un valiente Celta, que acumuló su segunda derrota consecutiva en Liga, tras ser eliminado de la Europa League por el Friburgo el jueves pasado.

Esta nueva derrota supone un golpe en las aspiraciones de los gallegos de luchar por el quinto puesto de la clasificación, que podría suponer una plaza en la próxima Champions League.

Lamine, KO

En un partido que empezó eléctrico con los dos equipos yendo a presionar arriba, Lamine avisó a la media hora con un disparo ajustado al palo (29).

Apenas diez minutos después, el joven delantero azulgrana fue derribado en el área provocando un penal que transformó él mismo (40).

Lamine Yamal ni siquiera celebró el gol sino que se fue al suelo con gesto de preocupación, al tiempo que se tenía que detener durante unos minutos el partido por una urgencia médica en las gradas.

Lamine Yamal, lesionado en pleno partido de Barcelona contra Celta de Vigo. Foto: Getty Images

Tras la pausa, el Barça siguió apretando a un Celta que no renunciaba a buscar la portería de Joan García, pero el marcador ya no se movería.

Antes, Atlético de Madrid cayó 3-2 contra Elche tras jugar con diez hombres durante una hora por la expulsión del argentino Thiago Almada.

A una semana de enfrentarse al Arsenal en la ida de semifinales de la Champions, Simeone presentó en Elche un equipo plagado de rotaciones.

Los rojiblancos buscaron sus opciones al contraataque, pero tras la expulsión acabaron encerrándose atrás.

El partido “estaba yendo por el lugar que creíamos que podíamos competir, pero apareció la expulsión”, lamentó Simeone, tras el encuentro.

*Con información de AFP