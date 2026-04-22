Alarma por Lamine Yamal a poco del Mundial 2026: video de su lesión en el Barcelona vs. Celta de Vigo

El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, se retiró lesionado este miércoles durante el partido de la 33ª jornada de la Liga española contra Celta de Vigo.

El delantero azulgrana pidió el cambio nada más marcar un penal que permitía a los azulgrana ir ganando 1-0 (40′).

ALERTA MUNDIAL: A PESAR DE HACER EL GOL DE PENAL, LAMINE YAMAL NO FESTEJÓ Y SE TIRÓ AL SUELO POR UNA POSIBLE LESIÓN.



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Tras tirar la pena máxima, Lamine Yamal ni siquiera celebró el gol y se fue al suelo, aparentemente con problemas musculares.

Lamine Yamal en el suelo tras cobrar el penal que puso adelante en el marcador a Barcelona contra Celta de Vigo. Foto: Getty Images

El delantero del FC Barcelona fue sustituido por el joven sueco Roony Bardghi, mientras el encuentro estaba detenido por una urgencia médica en las gradas.

Dependiendo del alcance del problema físico, Lamine podría perderse parte del final de la temporada, especialmente el Clásico contra el Real Madrid el 10 de mayo.

Una lesión más grave podría transformar las próximas semanas en una carrera contrarreloj de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

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Lamine, una pieza clave en Barcelona y España

A día de hoy, pensar en un F.C. Barcelona sin Lamine Yamal es casi improbable. Hansi Flick, entrenador culé, entiende la importancia del joven de 18 años que tiene vínculo en el club hasta junio de 2031.

Pero no solo es para F.C. Barcelona, pues en la Selección de España también se consolidó como una de las figuras en ataque, mismo que espera darle a La Roja su segunda Copa del Mundo este 2026, tras la obtenida en 2010 en Sudáfrica.

Lamine Yamal jugando con la Selección de España. Foto: Getty Images

Se vienen semanas claves en el remate de la temporada, y la ausencia de Lamine Yamal puede marcar un punto de partida que genera ruido tanto en Barcelona como en la Selección de España.

El debut de La Roja en el Mundial 2026 será el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta. Eso quiere decir que a partir del momento de la lesión de Yamal, este miércoles, hasta el primer partido de España en la cita orbital, faltan 54 días.

A priori, es muy probable que Lamine Yamal se recupere satisfactoriamente. Resta esperar el parte médico oficial.

*Con información de AFP