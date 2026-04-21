Tabla de posiciones en LaLiga de España: Real Madrid venció al Alavés y así queda de Barcelona

Real Madrid venció este martes por 2-1 al Deportivo Alavés en la jornada 33 de LaLiga, cortando la serie de cuatro partidos seguidos sin ganar, gracias a los goles de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, que pidió perdón a la grada en su celebración, después de que ambos jugadores fueran pitados en el inicio del encuentro, después del cual se quedan a seis puntos del líder, a la espera del FC Barcelona-RC Celta de este miércoles.

Tras la eliminación de la Champions en Múnich, el Santiago Bernabéu, con menos espectadores de lo habitual, recibió a su equipo en una noche cargada de tensión y señaló a los culpables. Mbappé, con mucha fortuna y de rebote, y Vini, con un golazo en un disparo lejano, se llevaron las primeras pitadas, aunque ambos dieron la vuelta al marcador con sus tantos —el ‘10’ ya lleva 41 (24 en Liga) en 40 partidos esta temporada— para dar el triunfo a los blancos y calmar las aguas en Chamartín.

A la espera de una hecatombe en puntuación azulgrana, Real Madrid cumplió en un partido que también dejó el cambio de Éder Militao por molestias musculares y a un señalado Eduardo Camavinga, expulsado ante Bayern Múnich, y que fue la diana de los pitos en la segunda parte. El Alavés acabó marcando en el descuento, con un gol de Toni Martínez, aunque se fue de vacío y con el temor de caer a los puestos de descenso si el Elche CF vence al Atlético de Madrid.

No se habían cumplido ni tres minutos de juego cuando una buena acción ofensiva de Ángel Pérez, ante un blando Álvaro Carreras, desencadenó los primeros pitos de la grada blanca. De hecho, el Alavés fue mucho más preciso en ataque al inicio y disfrutó del primer disparo a puerta del partido, de Toni Martínez, que detuvo Andriy Lunin.

Mientras tanto, los blancos dominaban el balón, pero sin colmillo ni hambre ofensiva, y no probaron a Antonio Sivera en los primeros 20 minutos. Solo Jude Bellingham parecía más fresco y era el único que realizaba desmarques de ruptura. Kylian Mbappé también generó algún problema a la defensa ‘babazorra’ con regates de crack, pero los intentos no terminaban de fructificar.

Ese estancamiento ofensivo, sin la claridad esperada, lo desatascó un gol de rebote de Mbappé, que remató desde la frontal e hizo el 1-0 después de que el balón golpeara en un defensa. Un gol que tranquilizaba los ánimos y engrasaba al equipo de Arbeloa, que tuvo después un par de buenas ocasiones, de Arnold y Vini, para distanciarse.

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Vinicius marca y pide perdón

El encuentro se fue al descanso con una vaselina demasiado optimista del delantero francés que volvió a desesperar a la grada, que también vio cómo Éder Militão era sustituido por unas molestias en los isquiotibiales y un atracón de ocasiones del Alavés en las botas de Lucas Boyé y Toni Martínez. Ambos se toparon con un atento Lunin.

Los blancos entraron mejor en la segunda parte y avisó Aurélien Tchouaméni con un remate de cabeza que desbarató Sivera. Pero el meta del conjunto vasco no pudo desviar el tiro lejano de Vinícius desde la izquierda al palo corto, para hacer el 2-0 y pedir perdón a la grada madridista antes de besarse el escudo.

Este segundo tanto provocó que el conjunto de Quique Sánchez Flores arriesgara más en la presión y dejara más espacios, lo que dio alas a Vini y Mbappé, cuando Brahim Díaz, que sustituyó a Bellingham, vio cómo Parada sacaba bajo palos un gol cantado. Con viento a favor, Arbeloa metió a Dani Carvajal, ovacionado por la afición, y a Eduardo Camavinga, que fue recibido con una sonora pitada.

Con la renta de dos goles, Arbeloa fue introduciendo cambios para reforzar la batería de su equipo y dar descanso a algunas piezas, como Tchouaméni o Alexander-Arnold, aprovechando que la intensidad del duelo fue bajando con el paso de los minutos.

Imagen del juego entre Real Madrid y Deportivo Alavés este martes, 21 de abril de 2026. Foto: Getty Images

El Alavés marcó el gol del honor gracias a un oportuno Toni Martínez que metió la bota en un disparo que parecía inofensivo, después de un aviso importante con un cabezazo al poste de Víctor Parada. Los de Sánchez Flores se quedan con 33 puntos y cortan una racha de cuatro partidos sin perder, solo uno por encima del Elche, que todavía tiene que recibir al Atlético este miércoles.

*Con información de Europa Press.