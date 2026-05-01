José Mourinho se destapó y dejó claro su futuro en el Real Madrid: “Eso te lo puedo garantizar”

El Real Madrid enfrenta un difícil momento, puesto que parece estar a días de perder la liga de España contra su máximo rival, el FC Barcelona, apenas semanas después de haber quedado eliminado a manos del Bayern Múnich de la Champions League en los cuartos de final.

Se enfrentan Espanyol y Real Madrid por la fecha 34

Por esta razón, el equipo merengue podría quedarse por segundo año consecutivo sin proclamarse campeón de ninguna de las competencias que ha disputado.

Una situación realmente preocupante para el Madrid, aún más teniendo en cuenta que se especulaba que este equipo, que está conformado por jugadores de renombre, podría darle una nueva década llena de títulos.

Kylian Mbappé, del Real Madrid. La estrella de Francia se volvió a lesionar a menos de dos meses del Mundial 2026. Foto: NurPhoto via Getty Images

Cambio de entrenador

Pero todas esas aspiraciones se han venido abajo poco a poco, iniciando con la salida del entrenador Xavi Alonso, quien dejó la dirección técnica del club en enero del 2026, dándole paso a Álvaro Arbeloa, quien ha intentado solucionar los problemas de convivencia, tácticos y técnicos dentro de la estructura de la casa blanca.

Sin embargo, no parece ser el hombre indicado para dicha situación. Se ha especulado mucho sobre quién podría ser ese hombre que ‘pateara el tablero’ y le dé un giro de 180 grados a la situación que atraviesa el equipo merengue.

Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid. Foto: Getty Images

Uno de los nombres más resonados en España es el del portugués José Mourinho, entrenador que ya tuvo un paso por la casa blanca, ganando la liga al recordado Barcelona de Josep Guardiola.

Sin embargo, en la actualidad, el director técnico se encuentra en el banquillo del Benfica de Portugal. Una situación que dificultaría su llegada al Real Madrid.

Recientes declaraciones del entrenador

Mourinho fue consultado al respecto de si en un futuro cercano podría llegar al equipo de la capital de España, a lo que respondió claro y conciso: “Nadie del Real Madrid ha hablado conmigo”; además, aclaró que tiene “un año más de contrato con Benfica”.

José Mourinho, entrenador del Benfica de Richard Ríos. Foto: Getty Images

“No, nadie del Real Madrid ha hablado conmigo, eso te lo puedo garantizar. Llevo demasiados años en el fútbol, igual que tú en el periodismo, y ya estamos acostumbrados a estas cosas, pero nada del Real Madrid”, aseguró el técnico en rueda de prensa.

Finalmente, se le preguntó al portugués si en un futuro quisiera ir al Real Madrid, a lo que respondió: “no puedo adelantar nada. Ya le he dicho a su compañero que, en lo que respecta al Real Madrid, nada, y en lo que respecta al Benfica, ya conocen la situación. Me queda un año más de contrato con el Benfica y ya está”.