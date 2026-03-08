Richard Ríos recibe confianza de Mourinho para hacerle frente al Porto: gran remontada que Lorenzo supervisa

Hubo partidazo en el fútbol portugués en plena pelea por el título de la Primeira Liga. Por la fecha 25 del torneo más importante de Portugal, Benfica y Porto se vieron las caras en Lisboa en un nuevo clásico nacional y se protagonizó un gran juego en el estadio da Luz de la capital portuguesa. Richard Ríos fue titular en el 2-2 definitivo.

En lo que a Colombia se refiere, fue un buen examen para Richard Ríos, ante el mejor club de Portugal en la actualidad. Porto se fue arriba en el marcador apenas en el primer tiempo con goles de Victor Froholdt en el minuto 10 y Oskar Pietuszewski al 40′. Las cosas se colocaron muy mal para el local, que ya sentía la supremacía del gran candidato al título.

Benfica pudo reaccionar en el segundo tiempo, hizo algunos cambios y dejó a Richard Ríos en la cancha para al menos ir por el empate. Andreas Schjelderup comenzó con el 2-1 tras un gol que avivó los ánimos en Lisboa y le dio otra nueva cara a los dirigidos por el técnico José Mourinho.

Richard Ríos del Benfica contra Borja Sainz del Porto. Foto: Getty Images

La presión del Benfica, Porto la comenzó a sentir, perdió el balón y tuvo que ajustar sus labores defensivas para no permitir más sorpresas. El local pudo ser eficaz y por fin pudo encontrar el 2-2 definitivo gracias a la anotación del jugador luxemburgués Leandro Barreiro al 88′. Mourinho rescató una igualdad, pudo mirar a los ojos al rival, pero se tuvo que conformar con el empate.

Lorenzo supervisa a Richard Ríos

Más allá de que el marcador sabe a derrota en el Benfica de Mourinho, se destaca el buen segundo tiempo para recuperar un punto en Lisboa. Lo otro que resulta positivo es que Richard Ríos demuestra solidez en el mediocampo y que volvió en un buen nivel deportivo a las canchas de Portugal.

Néstor Lorenzo y Richard Ríos, en rueda de prensa de la Selección Colombia Foto: You Tube - Win Sports

No es otra cosa que un aviso para Néstor Lorenzo, que sonríe al ver de vuelta a Ríos en gran momento y otra vez como titular. Ante el Porto, el volante de Vegachí dio muestras de gran estado físico y una lectura de juego que permite solvencia en la defensa y el primer pase en el ataque. Seguramente, Richard estará en la convocatoria del mes de marzo para la última ronda de amistosos de la Selección Colombia contra Croacia y Francia en Estados Unidos antes del Mundial 2026.