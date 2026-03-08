Deportes

Richard Ríos recibe confianza de Mourinho para hacerle frente al Porto: gran remontada que Lorenzo supervisa

Richard Ríos fue titular en el clásico de Portugal, Benfica vs. Porto.

William Horacio Perilla Gamboa

8 de marzo de 2026, 4:30 p. m.
Richard Ríos con Borja Sainz.
Foto: Fotos: Getty Images

Hubo partidazo en el fútbol portugués en plena pelea por el título de la Primeira Liga. Por la fecha 25 del torneo más importante de Portugal, Benfica y Porto se vieron las caras en Lisboa en un nuevo clásico nacional y se protagonizó un gran juego en el estadio da Luz de la capital portuguesa. Richard Ríos fue titular en el 2-2 definitivo.

En lo que a Colombia se refiere, fue un buen examen para Richard Ríos, ante el mejor club de Portugal en la actualidad. Porto se fue arriba en el marcador apenas en el primer tiempo con goles de Victor Froholdt en el minuto 10 y Oskar Pietuszewski al 40′. Las cosas se colocaron muy mal para el local, que ya sentía la supremacía del gran candidato al título.

Benfica pudo reaccionar en el segundo tiempo, hizo algunos cambios y dejó a Richard Ríos en la cancha para al menos ir por el empate. Andreas Schjelderup comenzó con el 2-1 tras un gol que avivó los ánimos en Lisboa y le dio otra nueva cara a los dirigidos por el técnico José Mourinho.

Richard Ríos del Benfica contra Borja Sainz del Porto.
Foto: Getty Images

La presión del Benfica, Porto la comenzó a sentir, perdió el balón y tuvo que ajustar sus labores defensivas para no permitir más sorpresas. El local pudo ser eficaz y por fin pudo encontrar el 2-2 definitivo gracias a la anotación del jugador luxemburgués Leandro Barreiro al 88′. Mourinho rescató una igualdad, pudo mirar a los ojos al rival, pero se tuvo que conformar con el empate.

Foto: You Tube - Win Sports

