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No hay respiro para Richard Ríos: así lo tacha la prensa de Portugal a poco del Mundial 2026

A pesar de anotar en la remontada de Benfica, le enlistaron algunos fallos que le vieron en la Primeira Liga. En breve se sabrá si Néstor Lorenzo le mantiene la confianza en Selección Colombia.

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Redacción Deportes
16 de marzo de 2026, 1:17 p. m.
Richard Ríos protesta a un juez en Portugal.
Richard Ríos protesta a un juez en Portugal. Foto: Getty Images

Ni los goles salvan de los señalamientos a Richard Ríos en Portugal. Durante el fin de semana más reciente, el volante de Selección Colombia anotó en la victoria de Benfica por 1-2 ante Arouca, en medio de la fecha de la Primeira Liga.

Su anotación se dio en el minuto 50, cuando más lo necesitaban los rojos. De cabeza, el exjugador de Palmeiras se impuso, para que los suyos encaminaran la remontada que terminaron por lograr al término de los 90 minutos.

Si bien haber marcado fue importante, para medios deportivos como A Bola no fue suficiente. Estos en el análisis del partido de Ríos ven errores puntuales de quien aspira a ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para el próximo Mundial 2026.

En el artículo del citado portal le soltaron sin contemplación varios reclamos por la manera de jugar.

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“Se precipitó demasiado, el balón parecía quemarlo bajo presión, tomó muchas malas decisiones, falló pases, rara vez jugó directamente frente al rival, no pudo cubrir terreno con el balón", dicen sobre los ‘pecados’ que vieron de Ríos en el más reciente juego de la liga portuguesa.

Richard Ríos, con Benfica, en medio de uno de los juegos de la Primeira Liga
Richard Ríos, con Benfica, en medio de uno de los juegos de la Primeira Liga Foto: Getty Images

“Buscaba su lugar en el campo y también falló en algunos momentos de presión y cuando tuvo que usar su físico”, agregaron.

Ni la anotación fue motivo de aplausos del medio. Para estos, era eso lo que pedía la jugada: “Estuvo en el lugar correcto y cabeceó, sin saltar, para el primer gol del equipo, después de un córner ejecutado por Schjelderup”.

Contraste con su calificación final

Aunque la prensa evite ver el buen partido que hizo Richard, las estadísticas dan cuenta de que el colombiano se jugó un partido de 7.6 puntos, según lo calificado por aplicativos como 365 Scores.

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De los once inicialistas, el mediocampista fue el de mejor desempeño según los números que se manejan. Tuvo el 83% de los pases completados, tocó 60 veces el balón y, además, marcó el primer gol de Benfica.

El próximo sábado Ríos podría tener una oportunidad más de mostrarse si así lo decide José Mourinho, su entrenador en los lisboetas. Será en medio del partido de la fecha 27 ante Guimarães, que se jugará el 21 de marzo desde la 1:00 p.m.

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¿Gol lo catapulta a Selección Colombia?

Ríos arribó a Benfica con una gran expectativa. Para el volante no ha sido fácil acoplarse, pero ha contado con el apoyo de Mou, quien ha entendido la manera de jugar e intenta sacarle lo mejor de su potencial.

Después de una lesión de hombro que lo sacó por algunas semanas, el volante volvió de buena forma. En la serie de playoff, con Real Madrid, en el Santiago Bernabéu se hizo un partido como los que acostumbraba a hacer cuando volaba en Brasil o en la selección Colombia.

MADRID, SPAIN - FEBRUARY 25: Richard Rios of Benfica enters the pitch prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg match between Real Madrid C.F. and SL Benfica at Estadio Santiago Bernabeu on February 25, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images) (Photo by ANGEL MARTINEZ / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)
Richard Ríos fue titular en el Santiago Bernabéu enfrentando al Real Madrid. Foto: Getty Images via AFP

El haber marcado su primer gol con Benfica en la Liga haría pensar que es motivo suficiente para que Néstor Lorenzo no le suelte la mano y lo llame para los próximos amistosos de preparación. Dicha lista se espera que salga esta semana con miras a los juegos con Croacia y Francia.