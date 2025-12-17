Golazo de Richard Ríos con Benfica ante Farence: no la dejó caer y le pegó de primera

Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, Benfica visita a Farense por la quinta ronda de la Taça de Portugal. José Mourinho, entrenador de As Águias, colocó como titular al colombiano Richard Ríos, y este le respondió con gol.

Corría el minuto 10 del primer tiempo y Benfica tuvo un tiro libre a favor, desde la derecha, que acabó en un centro preciso que Richard Ríos remató de manera formidable: sin dejarla caer y de primera.

El gol de Richard Ríos con Benfica, en la Copa de Portugal

Ríos salió a celebrar y sus compañeros llegaron a abrazarlo. El colombiano se sigue consolidando como una de las figuras más importantes del exigente entrenador José Mourinho.

¡GOL DE RICHARD RÍOS EN LA #CopaPortugalxWIN! El colombiano remató de buena manera y pone el 1-0 de Benfica ante Farence en los octavos de final. 🇨🇴🔴🏆🇵🇹 pic.twitter.com/kDQS8x9BM5 — Win Sports (@WinSportsTV) December 17, 2025

“Sudakov sacó la falta por la derecha hacia el lado contrario, donde Ríos iba a disparar raso de primera, con el balón entrando por el lado izquierdo de la portería del Farense”, reseñó el medio portugués A Bola sobre la anotación de Ríos.

Ese gol del volante cafetero fue el 1-0 con el que se fueron al descanso. Se esperan más emociones de cara a la segunda mitad, donde Benfica puede que amplíe su ventaja o se encuentre con un Farense que le plante cara.

Como dato importante, y entre las muchas opciones claras que tuvo Benfica para irse aún más en ventaja, el defensor argentino de As Águias, Nicolás Otamendi, desperdició un iro penal que habría significado el 2-0.

Richard Ríos sigue en forma, Néstor Lorenzo observa

Richard Ríos asoma como uno de los indispensables de Néstor Lorenzo en Selección Colombia. El volante tiene 25 años y se ganó un lugar en La Tricolor, desde las últimas eliminatorias y también en Copa América 2024.

Richard Ríos, volante de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Ahora asoma el Mundial 2026 y Richard Ríos se sigue destacando, algo que en definitiva alegra a Lorenzo. Durante el 2025, el colombiano se desempeñó tanto en Palmeiras como en Benfica. Los dos equipos disfrutaron de su buen nivel en el año.

El proceso de Ríos en Benfica ha sido destacado y con varias situaciones puntuales. Ahora, bajo el mando de José Mourinho, parece encontrar una solidez en el centro del campo que le sirve para los objetivos venideros.