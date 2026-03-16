Con esto salió el DT de Minnesota United tras debut de James Rodríguez: certeras palabras

James Rodríguez salió, por fin, con los colores de Minnesota United a hacer su debut oficial en la MLS de los Estados Unidos. Fueron menos de 30 minutos en la derrota de los suyos por 6-0 ante Whitecaps.

Al 10 colombiano se le vio en sintonía, mejor de lo que se pensaba luego de más de cuatro meses sin jugar un partido oficial con un club. La última vez que lo hizo fue en su despedida de Club León, por allá en noviembre de 2025.

James Rodríguez, figura de Minnesota United y Selección Colombia Foto: Getty Images

Aunque el marcador no permita que se mire de manera amplia el rendimiento del equipo, al entrenador del cucuteño le preguntaron en específico por el trabajo de su máxima figura. De manera sorpresiva, Cameron Knowles se extendió en elogios para el capitán de la Selección Colombia.

Punto a punto fue desglosando lo que le gustó de Rodríguez: “Se nota la calidad que tiene con el balón y su habilidad para encontrar a sus compañeros”.

“Ve el juego a otra velocidad, ve las cosas antes que muchos otros jugadores, y tiene la calidad técnica necesaria para involucrar a sus compañeros en el juego. Creo que lo hizo bien”, aplaudió y se mostró conforme de lo visto por el nacional en campo.

Thomas Müller tuvo gesto con James Rodríguez tras su debut en Minnesota y todo quedó en video

Con un cierto malestar por el resultado en el que tuvo que entrar James, igual le preponderó que se mostró profesional a pesar del resultado adverso que tenían cuando entró en el segundo tiempo.

“Obviamente, es una lástima que lo estemos incorporando en estas circunstancias. Hubiéramos preferido que entrara y nos ayudara a ganar el partido. Pero fue un buen debut”, rescató.

¿Qué viene para James Rodríguez?

Para finales de marzo está previsto que la Selección Colombia juegue dos partidos amistosos de alto calibre ante Croacia y Francia, en el marco de la fecha Fifa prevista previo al Mundial 2026.

Antes de eso, Minnesota United deberá medirse el próximo 22 de marzo con Seattle Sounders. Allí se espera que James tenga más minutos para llegar a punto a la Tricolor.

James Rodríguez entrando al campo para hacer su debut en Minnesota United de la MLS Foto: Getty Images

¿Peor si hace más de 100 días no jugaba, lo van a llamar?. Néstor Lorenzo tiene una plena confianza en su 10. Mientras este muestre algo de ritmo, se sabe que cuando se ponga la camiseta de la Tricolor puede potenciarse y por eso siempre será tenido en cuenta.

En el trancurso de la presente semana se espera que la Federación Colombiana de Fútbol saque el listado de los convocados que decidió el argentino para esos partidos preparatorios.

Le dañaron la sorpresa a Néstor Lorenzo: se supo el jugador que convocaría por primera vez

Casi que confirmado será ver a Luis Díaz (Bayern Múnich), Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa), Richard Ríos (Benfica), Jhon Arias (Palmeiras), Daniel Muñoz y Jefferson Lerma (Crystal Palace). Sobre James había dudas, pero luego de estrenarse en Estados Unidos pocas quedan.