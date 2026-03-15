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Amargo debut para James Rodríguez: Minnesota se va goleado contra Vancouver

La expectativa por ver a James Rodríguez en la MLS contrastó con el resultado que sufrió Minnesota en su visita a Vancouver.

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Redacción Deportes
15 de marzo de 2026, 5:54 p. m.
James Rodríguez sumó sus primeros minutos con Minnesota, pero el equipo no logró evitar una amplia caída ante Vancouver.
James Rodríguez sumó sus primeros minutos con Minnesota, pero el equipo no logró evitar una amplia caída ante Vancouver. Foto: @MLS- Apple Tv

El debut de James Rodríguez con Minnesota United estuvo lejos de lo esperado. El equipo estadounidense sufrió una dura derrota frente a Vancouver Whitecaps en el estadio BC Place, en un partido que rápidamente se inclinó a favor del conjunto local.

Aunque la expectativa estaba centrada en el debut del colombiano en la MLS, el compromiso se tornó complejo desde los primeros minutos para Minnesota, que se vio superado en el marcador antes incluso de que el mediocampista ingresara al campo.

Vancouver golpeó desde el inicio

El encuentro comenzó con intensidad y rápidamente se reflejó en el marcador. Apenas al minuto 8, Sebastian Berhalter abrió la cuenta desde el punto penal tras un remate firme que dejó sin opciones al arquero rival.

La ventaja se amplió pocos minutos después. Al 12’, el delantero Brian White apareció dentro del área para empujar el balón a la red luego de una asistencia precisa de Emmanuel Sabbi.

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James Rodríguez inició su camino con Minnesota en un partido que terminó con un resultado muy favorable para Vancouver.
El esperado debut de James Rodríguez llegó, aunque Minnesota sufrió una dura derrota ante Vancouver Whitecaps. Foto: Getty Images

Minnesota no lograba reaccionar y Vancouver continuó dominando el juego. En el minuto 21, el defensor Mathías Laborda aprovechó una jugada de balón parado para marcar el tercero del encuentro.

Antes del descanso, un error en la salida del visitante terminó en el cuarto tanto, nuevamente con protagonismo de Sabbi, quien definió con tranquilidad para cerrar un primer tiempo muy complicado para el cuadro visitante.

La situación empeoró al inicio de la segunda mitad cuando Brian White convirtió otro penal al minuto 49, ampliando aún más la ventaja de Vancouver.

Primera decisión del Minnesota sobre el debut de James Rodríguez ante Vancouver Whitecaps

El debut de James llegó en medio de la goleada

Con el marcador ya muy desfavorable, el técnico de Minnesota decidió dar ingreso a James Rodríguez en el minuto 63. El colombiano pisó por primera vez el terreno de juego con su nuevo equipo en un contexto difícil, con el rival dominando el partido.

A pesar del intento de reacción del visitante, Vancouver continuó mostrando eficacia. Al minuto 74, Cheikh Sabaly anotó el sexto gol para los Whitecaps, sellando una noche redonda para el conjunto canadiense.

Así, el debut de James en la MLS terminó marcado por un resultado adverso para Minnesota. Aunque el colombiano finalmente sumó sus primeros minutos con el club, el encuentro dejó un panorama complicado para su equipo y un inicio amargo en su nueva etapa en el fútbol estadounidense.