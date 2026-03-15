Primera decisión del Minnesota sobre el debut de James Rodríguez ante Vancouver Whitecaps

El colombiano James Rodríguez podría disputar sus primeros minutos con Minnesota United este domingo frente a Vancouver Whitecaps

Aunque existe expectativa por su estreno en la MLS, el volante comenzará el compromiso en el banco de suplentes según el once inicial confirmado por el equipo estadounidense.

El partido será esta tarde 15 de marzo en el estadio BC Place, en Canadá y está programado para iniciar alrededor de las 3:30 de la tarde (hora de Colombia).

Qué canal pasa Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United con James Rodríguez por la MLS

El partido que podría marcar el debut del colombiano

Esta jornada de la Major League Soccer presenta un atractivo especial con el choque entre Vancouver y Minnesota, pues para el conjunto visitante, el duelo tiene un ingrediente adicional; podría ser el debut oficial de James Rodríguez con su nuevo club.

El volante llega como uno de los fichajes más llamativos del equipo para esta temporada, lo que ha despertado expectativa entre aficionados y analistas sobre el impacto que podría tener en el funcionamiento del plantel.

Aunque no aparecerá desde el inicio, su presencia en el banquillo abre la puerta a que el entrenador le dé minutos durante el compromiso, lo que marcaría el inicio de su etapa en el fútbol estadounidense.

Antes del posible debut de James Rodríguez: Thomas Müller bromeó sobre la llegada del colombiano a Minnesota

Un duelo con reencuentro incluido

El compromiso también tiene un matiz especial por el posible cruce entre James y el alemán Thomas Müller, actualmente figura del Vancouver Whitecaps.

El partido entre Vancouver y Minnesota podría marcar el debut de James Rodríguez y un curioso cruce con Thomas Müller. Foto: @mnufcnews / @MNUFC / ALEXANDRA BEIER / BONGARTS / GETTY IMAGES VIA AFP

Ambos futbolistas coincidieron años atrás en el Bayern Munich, donde compartieron vestuario entre 2017 y 2019 y conquistaron varios títulos en el fútbol alemán. Ese antecedente convierte el partido en un reencuentro particular entre dos jugadores que protagonizaron etapas importantes en Europa.

Más allá del resultado del encuentro, el posible estreno del colombiano representa un momento significativo en su trayectoria profesional. Tras su llegada a Minnesota United, el zurdo colombiano busca recuperar continuidad y protagonismo.